Bruciata dall'Ex / Parla la figlia dell'estetista di Nocera: "non sopportava la sua indipendenza, la perseguitava da tempo"

ESTETISTA DI NOCERA BRUCIATA, PARLA LA FIGLIA: "NON SOPPORTAVA LA SUA INDIPENDENZA" (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Un'altra donna bruciata viva, un altro caso di tentato femminicidio: è quanto accaduto a Nocera, in provincia di Perugia, dove un'estetista di 40 anni è stata arsa viva sembra dall'ex fidanzato, un operaio albanese di 25 anni. Stando alle prime ricostruzione fornite dagli inquirenti e riportate dal quotidiano Fanpage, in casa sarebbe stata trovata una tanica di benzina. La donna, che ha ustioni in molti parti del corpo, adesso lotta tra la vita e la morte in ospedale. Secondo quanto detto dalla figlia della donna alla giornalista de La vita in diretta, l'uomo non sopportava la sua indipendenza, il fatto che lavorasse, che fosse felice, che potesse permettersi un affitto e che avesse delle amiche in paese. Sarebbe stato l'uomo, la scorsa estate, a lasciare l'estetista ma, una volta visto che lei era stata in gradi di rifarsi una vita dopo la loro storia, ha deciso di perseguitarla. Sono stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi, dopo aver sentito le urla della donna e aver visto le fiamme che si stavano spargendo nella casa: ed è stata sempre lei che sembra abbia detto alla polizia con un filo di voce, "è stato lui".

ESTETISTA DI NOCERA BRUCIATA: LA DONNA PRESENTA ANCHE FERITE DI ARMA DA TAGLIO (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Una tragedia questa dell'estetista di Nocera, che assume ogni ora in più dei contorni sempre più inquietanti: secondo quanto detto a La vita in diretta, la donna sarebbe stata colpita anche con ferite di arma da taglio prima di essere bruciata viva. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo che le ha dato fuoco è entrato in casa mentre lei dormiva, forse forzando la porta. Anche l'uomo adesso si trova in ospedale, con ustioni non gravi sul corpo, ma per adesso nessun provvedimento è stato ancora emesso nei confronti dell'operaio, che sembra abbia dei precedenti penali. Alessandra, questo il nome dell'estetista, è sedata in ospedale ed è stata messa in coma farmacologico per la gravità delle ustioni riportate: la speranza è che possa sopravvivere a questa vicenda, anche se le possibilità non sono molte date le sue condizioni. Al momento Alessandra ha accanto sua madre, che la veglia e non la lascia un secondo.

