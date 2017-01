DELITTO GARLASCO / News, Alberto Stasi: il particolare che scagiona Andrea Sempio (Ultime notizie oggi, 31 gennaio 2017)

DELITTO GARLASCO NEWS, LE SCARPE SCAGIONEREBBERO ANDREA SEMPIO E INCASTREREBBERO ALBERTO STASI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Il sipario sul delitto di Garlasco non è calato, anche in seguito alla decisione dei giudici bresciani sul "non luogo a provvedere" relativamente alla richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi, mai realmente presentata dalla sua difesa. In attesa della prossima mossa dei legali dell'ex bocconiano, in carcere con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi e condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, emergono alcuni dettagli relativi al nuovo indagato Andrea Sempio. Quest'ultimo, 28enne amico del fratello di Chiara Poggi, è entrato nel caso sul delitto di Garlasco solo a distanza di quasi dieci anni, in seguito ai risultati di alcuni accertamenti avviati dalla difesa di Stasi e che avrebbero confermato la presenza del suo Dna sotto le unghie della vittima. Del caso se ne è occupata di recente anche la trasmissione Quarto Grado nella sua ultima puntata, come reso noto dall'agenzia di stampa Ansa. In quell'occasione è stato preso in esame un dettaglio che però potrebbe risultare importantissimo e che soprattutto potrebbe scagionare realmente il neo indagato, che nel frattempo si dice sereno e soprattutto estraneo totalmente rispetto all'omicidio di Chiara Poggi. Sulla scena del crimine, la mattina del 13 agosto 2007 furono rinvenute alcune impronte di scarpe intrise di sangue e che gli esperti chiarirono fossero taglia 42. L'assassino di Chiara Poggi, dunque, indossava queste calzature in merito alle quali i periti riuscirono anche a giungere alla marca Frau, modello Camper riconosciuta tramite la suola a pallini con la quale fu calpestato il sangue fresco della vittima 26enne. Stando a quanto trapelato dalla trasmissione Quarto Grado, il nuovo indagato Andrea Sempio indosserebbe scarpe numero 44. Pur non rilasciando alcuna dichiarazione, se non nell'ultimo periodo in cui ha rotto il silenzio dichiarando a La Provincia Pavese di non avere nulla a che vedere con il delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha accettato di mostrare per la prima volta, alla trasmissione di Rete 4, le sue scarpe. In questo modo ha anche dimostrato come non sarebbero compatibili con le tracce rinvenute dalla Scientifica nella villetta dei Poggi dove fu uccisa Chiara la mattina di agosto di quasi un decennio fa. In merito alle scarpe ed al modello riconosciuto appartenente a quello indossato dall'assassino, anche la trasmissione Porta a Porta, come riferisce Il Fatto Quotidiano, nei giorni scorsi si era occupata del giallo di Garlasco posando l'accento sulle calzature ma chiamando in causa questa volta Alberto Stasi. Il presunto assassino di Chiara Poggi, tre mesi prima dell'omicidio della fidanzata pare avesse acquistato in un negozio di Spotorno (Savona) della scarpe taglia 42, marca Geox o Frau. Questo elemento di novità potrebbe ora confermare ulteriormente la sua presenza nella villetta dei Poggi la mattina del delitto.

© Riproduzione Riservata.