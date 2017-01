Estrazione/ Del Lotto di oggi, 31 gennaio 2017 e Superenalotto: i numeri vincenti! (conc. 13/2017, martedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono in attesa di essere “scoperti”: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi sono finalmente usciti e la loro unica funzione ora è quella di “trovare” la vostra schedina. Una prima estrazione di settimana, e ovviamente la 13esima dell’anno nuovo. Insomma vincere questa sera male non farebbe, anzi potrebbe avervi portato in dote una spettacolare vincita inaspettata. Va detto che lo sostenevamo anche nel 2016: prometteva bene ma per molti di voi purtroppo si è rivelato un gran miscuglio di problemi, fatti importanti e interessanti ma anche grandi tragedie e un periodo di totale instabilità, non solo politica. Ma è il momento di svoltare nel 2017, con questi numeri alla fine di gennaio è il vero buon inizio? Non solo in questi primi mesi, ma le possibili vincite potrebbero essere un ottimo traino per l’intero anno che si è aperto da poco; il periodo non è certo dei migliori, con l’emergenza terremoto purtroppo che non ha dato tregua ai nostri concittadini del centro Italia. Una buona vincita questa sera potrebbe darci la possibilità di aiutare e dare una mano proprio con qualche donazione, totalmente libera si intende. Il Lotto e il Superenalotto sono pronti a regalarci emozioni, il 10eLotto a stupirci con vincite non sempre considerate ma pur sempre altissime. Insomma, è tutto pronto, ma ora serve anche capire cosa poter fare dopo l’eventuale vittoria - che vi auguriamo con tutto il cuore - insomma quali idee su cosa fare dopo? Quelle le lasciamo a voi… I numeri hanno popolato le ruote del Lotto e riempito la sestina (e superstar) del Superenalotto e ora non resta altro da fare se non tirare fuori dalla tasca fortunata i nostri tagliandi e godersi tutte le emozioni che in questi momenti il Lotto e il Superenalotto sanno dare, e certamente la curiosità per il Jackpot è altissima. Qui sotto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera. Ma ora basta indugi, per chi volesse anticipare queste emozioni c’è solo da scorrere fino a fine pagina. I numeri vincenti di oggi sono arrivati.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, martedì 31 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 13esima attesa puntata di inizio settimana e fine gennaio 2017. Le feste sono passate e lontanissime ormai, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciato. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. Il tredicesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 13/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… grande colpo da quasi 64mila euro a Pozzuoli, in provincia di Napoli, con il 10eLotto. Nel concorso di sabato, grazie alla modalità di gioco associata all'estrazione serale, è stato indovinato un "8" da 63.829,79 euro. È la quinta vincita più alta del 2017: da inizio anno, complessivamente, il 10eLotto ha regalato premi per 276 milioni di euro, mentre nel concorso di sabato il totale ammonta a 23,7 milioni. Sabato la fortuna si è fermata anche a Vanzago, in provincia di Milano, dove è stato centrato un "9" da quasi 32mila euro. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 31 GENNAIO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità ormai ad un mese dalle feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 13esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 126 turni, mentre sempre a Bari è uscito il 55 nascosto che era nascosto da 119 tornata, mentre a Roma manca il 5 da ben 111 turni. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 31 GENNAIO 2017): NOVITÀ DALLA CASSAZIONE - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 82.100.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte di alcuni presunti versamenti per giocatori del Lotto.. Un’“erronea applicazione della legge penale” ha portato alla condanna per peculato del titolare di una ricevitoria del lotto, a cui la Corte di Appello di Lecce aveva attribuito l’appropriazione indebita delle giocate effettuate a ottobre 2009. Lo ha stabilito la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che annulla senza rinvio la decisione del tribunale pugliese. I giudici hanno rilevato che l’imputato, costretto ad abbandonare momentaneamente l’attività per motivi di salute, non aveva impartito al suo sostituto le disposizioni per il versamento delle somme dovute ai Monopoli di Stato, si legge nell’importante report su AgiPro. Una mancanza che per la Cassazione “non fa che formulare un rilievo di natura colposa”, dunque incompatibile con la configurazione dolosa prevista dal reato.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 31 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 72 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 56 e 45 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 82 milioni e 100mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 31 GENNAIO 2017): LE VINCITE - I giocatori del Lotto e 10eLotto sono ancora in festa, dopo l'ultimo concorso che ha premiato tutta l'Italia con una pioggia di premi. E' già successo poche settimane fa grazie all'estrazione del 53 sulla Nazionale, ma la vincita registrata al Lotto in occasione dell'ultimo concorso, è solo merito della fortuna di un brillante giocatore della provincia di Frosinone. Un cittadini di Anagni ha infatti centrato una quaterna, quattro terni e sei ambo sulla Nazionale, riuscendo a conquistare il premio di oltre 216 mila euro. Stessa vincita a Rocca di Papa e Montichiari, oltre che a Pomezia, in provincia di Roma. A Montichiari sono finite inoltre tre giocate che hanno indovinato il terno su Venezia, per quote da 180 mila, 135 mila ed oltre 112 mila euro. E' possibile che il giocatore sia il medesimo, dato che sono state registrate nella stessa ricevitoria. In questo caso il bottino ammonterebbe a più di 427 mila euro. In festa anche la provincia di Napoli, ma per il 10eLotto. E' di Pozzuoli il fortunelloo che ha realizzato 8 numeri su 10 portando a casa la vincita di più di 63 mila euro. In festa anche la provincia di Milano, grazie ad giocatore di Vanzago che ha indovinato 9 numeri riuscendo a sfiorare la quota ddi 32 mila euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 31 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - La promessa del Lotto e del 10eLotto è da sempre di arricchire le tasche degli italiani, che con precisione e passione attendono le estrazioni settimanali per poter sfidare la fortuna. Anche oggi la fila di appassionati dei due giochi Sisal non fa che aumentare, mentre ci avviciniamo al momento fatidico dell'estrazione. Di certo qualcuno si sarà reso conto solo ora di non aver fatto la propria puntata, ma i ritardatari possono stare tranquilli, dato che c'è ancora un po' di tempo per poter raggiungere la ricevitoria più vicina. Intanto noi penseremo ai numeri da proporvi questa sera, nella speranza ovviamente che possano portare fortuna. La notizia scelta per oggi ci parla di pizza, il piatto più famoso diffuso non solo in Italia, ma in tutto il mondo. L'idea di un ristorante di New York promette di superare tuttavia ogni limite conosciuto finora, grazie ad un impasto davvero "dorato". La Industry Kitchen ha infatti lanciato la pizza farcita d'oro, formaggio inglese di tipo Stilton, caviale, tartufo e foie gras. Una vera e propria ricetta degna dei miliardari che frequentano il quartiere e che possono sfoggiare la loro attrazione per il lusso in modo più mirato. Ingredienti speciali, secondo lo Chef, che permettono di vendere il piatto anche a 2 mila dollari a porzione. Cosa ci dice la smorfia napoletana: abbiamo il caviale, 26, la pizza, 24, l'oro, 17, il formaggio, 30, e il fegato d'oca, 9. Come Numero Oro scegliamo invece il 20 come rappresentante del costo della pizza. Piatto succulento in arrivo, farcito di numeri vincenti. Chi vuole una fetta?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 31 GENNAIO 2017): LE QUOTE - I giocatori del SuperEnalotto non possono che avere sempre in mente il Jackpot, soprattutto perché questa sera il montepremi raggiungerà quota 82,1 milioni di euro. Continuano intanto a festeggiare tutti i giocatori che grazie all'ultimo appuntamento con il gioco Sisal, sono riusciti a registrare vincite per tutte le quote messe in palio. A guidare i tagliandi fortunati, sono sette fortunelli che hanno registrato la vincita da 30.548,56 euro, associata al 5, mentre solo due sono stati i giocatori a realizzare il 4+, conquistando i 28.345 euro abbinati. Si prosegue con il 3+, che rispetto alla precedente estrazione, abbassa ancora di più la propria quota, fermandosi a 2.346 euro. In questo caso i tagliandi fortunati sono stati 139, contro i 760 biglietti vincenti che hanno registrato la vincita da 283,45 euro messa a disposizione dal 4. Si prosegue infine con il 3, ridimensionato fino ai 23,46 euro e centrato da 27.837 vincitori, mentre sono stati 43.293 i giocatori che con il 2 hanno conquistato il premio da 5 euro. Per quanto riguarda le quote standard, i 100 euro del 2+ sono stati realizzati da 2.011 vincitori, mentre 12.647 hanno indovinato l'1+ da 10 euro. I cinque euro dello 0+, infine, sono stati destinati a 25.725 giocatori.

I giocatori del SuperEnalotto sono di sicuro già in fila per poter conoscere i numeri vincenti dell'estrazione di questa sera. I più ottimisti stanno già pensando invece alle prime spese da affrontare una volta conquistato il bottino che verrà messo in palio.

