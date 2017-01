FORTUNA LOFFREDO / News, testimone che scagionò Raimondo Caputo ora indagato per falsa testimonianza (Oggi, 31 gennaio 2017)

FORTUNA LOFFREDO NEWS, TESTIMONE CHE SCAGIONÒ TITÒ ORA INDAGATO PER FALSA TESTIMONIANZA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della piccola Fortuna Loffredo, la bambina di sei anni precipitata il 24 giugno 2014 dall'ultimo piano del palazzo nel quale abitava, al Parco Verde di Caivano, i colpi di scena sono all'ordine del giorno. L'ultima clamorosa novità, come rivela Il Fatto Quotidiano nella sua versione online, riguarda l'iscrizione nel registro degli indagati del nome di Massimo Bervicato, uno dei testimoni che nell'udienza dello scorso 10 gennaio aveva scagionato il principale indagato. Raimondo Caputo detto "Titò" è a processo con l'accusa di omicidio e di violenza sessuale a scapito della piccola Fortuna Loffredo. Con lui anche l'ex compagna Marianna Fabozzi, accusata di aver coperto le violenze praticate dall'uomo anche nei confronti delle tre figlie. Il teste ora risulta indagato per falsa testimonianza. I pm Domenico Airoma e Claudia Maone hanno chiesto alla Corte d'Assise di Napoli gli atti utili al fine di procedere contro Bervicato. Quest'ultimo era tra coloro presenti nei pressi del palazzo dal quale sarebbe precipitata Fortuna Loffredo. In aula, nell'ambito del processo, intervenuto in qualità di testimone Massimo Bervicato aveva scagionato Titò Caputo asserendo che Raimondo era presente nel cortile quando la bambina precipitò. A sua detta, dunque, non poteva essere stato lui ad aver spinto Fortuna dai piani alti del palazzo. I magistrati, covando non pochi dubbi in merito alle testimonianze di Bervicato, nei giorni scorsi avevano sentito come persona informata dei fatti anche il secondo uomo presente insieme al teste nel momento della tragedia, il quale avrebbe negato la presenza di Caputo nel cortile, smentendo di contro l'amico. Prima di essere iscritto nel registro degli indagati e nel corso dell'udienza nella quale aveva scagionato Caputo, Bervicato aveva sostenuto anche dell'altro: a richiamare la sua attenzione nel giorno del delitto di Fortuna Loffredo, furono le urla di Claudio Luongo, ex compagno di Mimma Guardato, madre di Chicca. Mentre alcuni testimoni sono certi di averlo visto nell'androne del palazzo e di essere stato tra i primi a dare l'allarme dopo il drammatico volo della bambina, Bervicato aveva ammesso che la sua posizione non gli avrebbe potuto permettere di vedere il corpo della piccola. Una circostanza che non era emersa mai in sede di indagini preliminari e che ora sarebbe stata giustificata dallo stesso teste con una motivazione quantomeno sospetta: "Ero assonnato". Per i magistrati, dunque, Bervicato avrebbe mentito, sebbene la sua versione sia in linea con quella sostenuta anche dal padre di Chicca, Pietro Loffredo, così convinto dell'innocenza di Caputo in riferimento al delitto della figlia, da aver rinunciato alla costituzione di parte civile nei suoi confronti.

