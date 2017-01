GESSICA NOTARO: FABRIZIO GIGLIO, "TI SFREGIO COME LA MISS". 30ENNE MINACCIA L'EX FIDANZATA, GLI APPOSTAMENTI E LE OFFESE (31 GENNAIO 2017) - Era finita in un incubo senza fine l'ex fidanzata di Fabrizio Giglio, il ragazzo di 30 anni arrestato questa mattina dagli uomini della Squadra Mobile di Rimini dopo aver minacciato la giovane di farle fare "la fine di Gessica Notaro", la miss sfregiata con l'acido dal fidanzato Eddy Tavares. "Ti farò del male. Ti sfregio la faccia come Gessica", sono solo alcune delle minacce rivolte da Giglio all'ex compagna che, di fronte al rischio di subire un'aggressione simile a quella di cui è stata protagonista l'ex finalista di miss Italia, ha vissuto nel terrore che dalle parole si passasse presto ai fatti. Come sottolineato dall'Ansa, il 30enne finito in manette, già facente parte del cda dell'Ancona Calcio e presidente di una squadra della B maltese, prima dell'arresto avrebbe inviato alla ragazza centinaia di messaggi contenenti gravissime minacce, anche di morte, e in alcuna occasioni si sarebbe appostato anche nei pressi della scuola da lei frequentata.

GESSICA NOTARO: FABRIZIO GIGLIO, "TI SFREGIO COME LA MISS". 30ENNE MINACCIA L'EX FIDANZATA, ARRESTATO (31 GENNAIO 2017) - Gessica Notaro, l'ex miss Romagna sfregiata con l'acido dal fidanzato di Capo Verde, Eddy Tavares, presa ad esempio da Fabrizio Giglio, 30enne che perseguitava l'ex compagna minacciandola di farle fare la stessa fine. Come riportato dall'Ansa, sono scattate questa mattina le manette per il giovane originario della Puglia, consigliere di amministrazione dell'Ancona Calcio e presidente del Gharfur FC, squadra militante nel campionato di serie B di Malta. La Squadra Mobile di Rimini è infatti intervenuta per dare seguito all'ordinanza di custodia cautelare disposta ieri dal Gip Sonia Pasini, su richiesta del pubblico ministero Paolo Gengarelli. Fabrizio Giglio, che in passato si era reso protagonista di messaggi minatori anche all'indirizzo di familiari e amici dell'ex compagna, è ora recluso con l'accusa di atti persecutori.

© Riproduzione Riservata.