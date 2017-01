I giorni della merla 2017/ Oggi, è l'ultimo dei tre più freddi dell'anno: la svolta animalista, un aiuto per gli uccelli (31 gennaio)

I GIORNI DELLA MERLA 2017, I PIU' FREDDI DELL'ANNO: LA SVOLTA ANIMALISTA, UN AIUTO PER GLI UCCELLI (31 GENNAIO) - I giorni della Merla 2017, iniziati il 29 gennaio, si concludono oggi, 31 gennaio e c'è chi approfitta della ricorrenza per dare una svolta "animalista" alla tradizione che individua questi 3 giorni come quelli più freddi dell'anno. Detto che la leggenda lega questi giorni ad una merla, c'è chi ha pensato bene di costruire delle mangiatoie per uccelli, unendo così il piacere di celebrare una tradizione a quello di fare del bene a degli animali. L'idea, come riporta Cronaca Milano, è dell'associazione Gaia, presieduta dal presidente Edgar Meyer, che ha dato almeno 3 buoni motivi per dare seguito a questa iniziativa:"Primo: alle mangiatoie si possono osservare bene alcune specie di uccelli selvatici da parte di chi altrimenti non ha occasione di conoscerle. Secondo: l’alimentazione invernale consente, specialmente ai bambini, di vedere subito il successo del loro impegno; le mangiatoie infatti, una volta individuate, si riempiono di volatili cinguettanti di gioia. Infine negli inverni freddi un’alimentazione eseguita come si deve diminuisce le perdite di alcune specie. Le soddisfazioni, insomma, non mancano".

I GIORNI DELLA MERLA 2017, I PIU' FREDDI DELL'ANNO: TEMPERATURE IN LEGGERO RIALZO, LE TRADIZIONI DI TORINO E CREMONA (31 GENNAIO) - Ultimo atto per i giorni della Merla 2017, che vedranno il loro culmine proprio nella giornata di oggi, martedì 31 gennaio 2017. La situazione quest'anno è apparsa molto diversa rispetto a quanto è successo l'anno precedente, quando in questi giorni si era verificato un rialzo ddelle temperature. Arriva la pioggia, agognata da molti cittadini italiani che potrebbe dare sollievo all'agricoltura del nostro Paese, dopo diverse settimane di fermo. Secondo 3BMeteo, riportato dall'Eco di Bergamo, il Nord dovrà aspettarsi in queste ore l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà pioggia, nonostante un lieve miglioramento delle temperature. Tutto questo porterà all'arrivo di perturbazioni più importanti nei primi giorni di febbraio, ma senza il freddo di questi giorni, spazzato via dalle correnti meridionali.



I GIORNI DELLA MERLA 2017, I PIU' FREDDI DELL'ANNO: TEMPERATURE IN LEGGERO RIALZO, LE TRADIZIONI DI TORINO E CREMONA (31 GENNAIO) - Un inverno senza eccessi quindi quello che chiude i giorni della Merla 2017, che ha visto inoltre Torino impegnata nel tradizionale Cimento Invernale. La manifestazione ha visto gli Orsi Polari raccogliere centinaia di sportivi divisi fra adulti e giovani, ma anche qualche ultraottantenne come il 93enne Sergio Marzorito. Come sottolinea la notizia Ansa, ad accogliere i nuotatori alla fine dell'evento coperte e vestiti asciutti, oltre a del buon vin brulè. Continuano intanto le curiosità sui giorni della Merla 2017, anche per i più piccini che possono avvantaggiarsi di una simpatica spiegazione presente in questo numero di Focus Junior. L'editoriale rivela infatti che nella provincia di Cremona si usa ascoltare dei canti popolari, come a Pianengo, Pizzighettone, Stagno Lombardo, Formigara ed altri ancora. In queste località, inoltre, si usa fare un falò oppure riunirsi in riva al fiume per cantare tutti in coro, vestiti con abiti contadini. Il tutto circondato da banchetti con i prodotti tipici del posto, innaffiati da del buon vino.

