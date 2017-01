Incidente stradale / Taggia: scontro fra tre auto, due feriti (Ultime notizie oggi, 31 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE TAGGIA: DUE FERITI IN SCONTRI FRA TRE AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Un altro incidente stradale si è verificato, secondo quanto riportato da Sanremonews.it, a Taggia in provincia di Imperia in Liguria. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 8.30 sulla Statale Aurelia tra Arma di Taggia e Riva Ligure: sono rimaste coinvolte tre auto e due persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Verde ed i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Municipale di Taggia e Riva Ligure ed i Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto le due auto rimaste sulla carreggiata si sono scontrate frontalmente, quella che procedeva in direzione di Arma si è invece girata su se stessa: l'auto che procedeva in direzione opposta si è schiantata contro una terza vettura che si stava immettendo sull'Aurelia da una strada laterale. Il traffico sul tratto di strada in cui è avvenuto questo incidente è stato bloccato per in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi ai feriti. Poi intorno alle 9:30 l'Aurelia è stata riaperta alla circolazione.

INCIDENTE STRADALE GUIDONIA: SCONTRO TRA AUTO-CAMION, TRAFFICO IN TILT (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Incidente stradale questa mattina sull'A1 Milano-Napoli. Come segnalato da Autostrade per l'Italia a causa dell'incidente il traffico è bloccato verso Napoli. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 557 alle ore 8: sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Sulla A1 Milano-Napoli tra Guidonia Montecelio ed il bivio per la A24 Roma-Teramo, il traffico è bloccato in direzione Napoli, a causa di questo incidente stradale, per l'intervento del soccorso sanitario. Si sono formati 2 km di coda tra il bivio per la Diramazione Roma nord ed il bivio per la A24 Roma-Teramo in direzione Napoli. Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Il consiglio agli automobilisti in viaggio, non solo in caso di incidente stradale, è sempre quello di guidare con prudenza e di rispettare le norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano le distanze di sicurezza e i limiti di velocità.

