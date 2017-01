Julián Carrón / “I problemi non li creano gli altri, gli altri ci rendono coscienti dei problemi che abbiamo”

Pubblichiamo qui di seguito l'intervista di don Julián Carrón, Presidente Fraternità di Comunione e Liberazione, alla rivista spagnola Jot Down, realizzata da Ángel L. Fernández Recuero (www.jotdown.es)

Julián Carrón (Navaconcejo, 1950) ha compiuto gli studi di teologia nel seminario di Madrid ed è stato allievo titolare della École Biblique et Archéologique Française di Gerusalemme. Ordinato sacerdote nel 1975, l’anno seguente si laurea in Teologia presso la Università Pontificia Comillas, con specializzazione in Sacra Scrittura. Nel 1984 ottiene il dottorato in teologia alla Facoltà Teologica della Spagna settentrionale, a Burgos. È docente presso l’Istituto di Teologia, Scienze religiose e catechetiche San Dámaso e professore ordinario di Nuovo Testamento alla Facoltà di Teologia San Dámaso di Madrid. Dal 2005 è presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, il più importante movimento cattolico italiano.

Ci troviamo con Julián nel bar dell’Hotel de las Letras di Madrid, approfittando di una delle sue veloci puntate in Spagna. Parliamo di politica, ragione e scienza, e ci spiega le radici del cambiamento che si sta verificando nella società occidentale, che ha l’Illuminismo come elemento chiave. Ci racconta anche come è vissuto il cristianesimo in Comunione e Liberazione, e in che modo esso può essere un fattore chiave del nostro futuro. Julián è alla mano, gentile e chiaro, e ha una grande capacità di convinzione, anche nei confronti di un ateo recalcitrante come chi lo intervista.

In che senso la società occidentale è di fronte a una crisi antropologica?

Lo stiamo vedendo accadere davanti ai nostri occhi, come stanno crollando certi pilastri che credevamo inamovibili. Pensiamo agli immigranti, alla reazione di molte persone rispetto al fenomeno dei rifugiati. Chi avrebbe immaginato, solo qualche decennio fa, che avremmo potuto innalzare muri in Europa dopo aver desiderato per tanti anni di abbattere il muro di Berlino. Pensiamo al vuoto che domina nella società, che alla fine si può trasformare, come vediamo, in terrorismo e violenza. O vediamo come reagiscono gli Stati Uniti o l’Europa davanti alle grandi sfide del nostro tempo. Questa situazione, come diceva Bauman, genera insicurezza e paura.

Sono crollati dei valori? È negativo il fatto che crollino quei valori? Cosa sono i valori?

Sono le qualità che ci rendono persone migliori. La libertà, la generosità o la solidarietà sono cose assai ambite e fondamentali nella nostra civiltà. I valori ci permettono di abbracciare la diversità dell’altro, ci rendono più facili le relazioni con quanti sono diversi da noi, ci consentono di uscire dai nostri schemi predefiniti, insomma, rendono la vita più umana, meno dura.

Da dove dovremmo partire per una costruzione nuova?

Per una costruzione nuova, la prima cosa che occorre è capire cosa è accaduto, cosa sta accadendo. Questa non è una crisi paragonabile ad altre che hanno colpito l’Europa negli ultimi secoli; siamo di fronte a una crisi che papa Francesco definisce “un cambiamento di epoca”. Qual è la differenza rispetto ad altri momenti? Che è un cambiamento che riguarda la vita umana a tutti i livelli, dal rapporto tra padri e figli a quello tra professori e alunni, alle relazioni con i migranti, alle relazioni internazionali. A mio parere siamo alla fine di un mondo nato con l’Illuminismo. Ripercorrendo rapidamente la storia, l’Europa ha vissuto una unità religiosa che derivava come conseguenza dalla presenza cristiana, e questa unità religiosa venne meno drammaticamente con la riforma protestante. Quando gli europei si stancarono di combattere tra loro per motivi religiosi, nelle cosiddette “guerre di religione”, occorreva fondare la società su nuove basi. Se non condividiamo più la religione, che cosa abbiamo in comune che ci consenta di vivere insieme? La ragione, ovvio. Allora gli illuministi cosa pensarono? Creiamo una religione dentro i limiti della ragione, come dirà Kant. Il papa emerito Benedetto XVI spiega in modo molto sintetico questa geniale intuizione dell’Illuminismo. Durante l’Illuminismo, nell’epoca della “contrapposizione delle confessioni”, si cercò di salvare i valori essenziali [della vita: la persona, la libertà, la ragione] fondandoli su “una evidenza che li rendesse indipendenti dalle diverse filosofie e confessioni”. In tal modo si intendeva assicurare “la base della convivenza e più in generale le basi dell’umanità. A quell’epoca sembrava possibile poiché le grandi convinzioni di fondo create dal cristianesimo in gran parte resistevano e apparivano incontestabili”. Il riconoscimento comune di questi valori permise di superare le divisioni e contrapposizioni derivate dallo scontro tra religioni.

Che cosa è successo da allora, dall’Illuminismo fino a oggi?

Questa è la domanda. Queste convinzioni hanno resistito ai cambiamenti della storia? Papa Benedetto, che non è uno scettico, afferma: “La ricerca di una rassicurante certezza, che potesse rimanere incontestata al di là di tutte le differenze, è fallita”. Se non capiamo che questo tentativo è fallito, non capiamo la natura della crisi e la sua profondità. Ciò che sta crollando davanti ai nostri occhi è ciò che ha sostenuto la nostra convivenza negli ultimi secoli, in mezzo a tutte le sfide. Mi ha molto colpito il fatto che il giorno seguente all’elezione di Trump l’ex-direttore de la Repubblica, uno dei più importanti quotidiani italiani, Ezio Mauro, scrivesse: “Credevamo che la democrazia si sarebbe imposta come l’unica religione superstite. Prima il rifiuto delle primavere arabe, poi l'aggressione del jihadismo islamista assassino, ci hanno fatto capire che ciò a cui attribuiamo un valore universale [la democrazia] ha un perimetro e un limite che sono esclusivamente occidentali. La stessa cosa sosteneva di recente un’altra figura importante del nostro tempo come Zygmunt Bauman: “Credo che stiamo assistendo all'accurato svisceramento dei principi della “democrazia”, che si presumevano intoccabili”. Cosa significa ciò? Che il tentativo di salvare i valori della vita umana, che tutti conosciamo, indipendentemente dall’origine che li aveva generati, è fallito. Per questo la crisi attuale non è come le altre. Siamo passati attraverso due Guerre mondiali, la Rivoluzione industriale, la Rivoluzione tecnologica, e il cemento che teneva salda questa concezione illuminista della convivenza ha resistito in mezzo a questi cambiamenti. Oggi stiamo assistendo al suo sfaldarsi. La sfida che abbiamo di fronte tutti è trovare delle nuove basi per la convivenza.

Gli Arabi e altre culture avrebbero dovuto passare attraverso questa fase illuminista per comprendere la democrazia così come la intendiamo noi e attribuirle il suo vero valore?

Mi impressiona la lealtà con cui il papa emerito Benedetto XVI ha riconosciuto che quando il cristianesimo è diventato, contro la sua natura, religione di Stato, è stato merito dell’Illuminismo aver riproposto i valori originali del Cristianesimo e aver dato alla ragione il ruolo che le era proprio. Questo passaggio, che è stato compiuto dal cristianesimo e dalla cultura occidentale, anche altre religioni e culture sono chiamate a compierlo, quale che sia la modalità con cui si possa verificare. Le tensioni che stanno vivendo molti paesi arabi mostrano la difficoltà che lo contraddistingue.

Nel tuo libro La bellezza disarmata metti in relazione il terrorismo in Europa con il grande vuoto che regna in molti giovani. Come le due cose sono collegate?

Per me è stata una scoperta leggere alcuni grandi intellettuali francesi che spiegano questo. Noi da fuori possiamo pensare che ciò che è accaduto sia semplicemente un problema di un fondamentalismo religioso straniero. Tuttavia molti dei giovani che hanno commesso attentati in Francia erano nati in quel paese – erano francesi di seconda o terza generazione –, avevano ricevuto l’educazione francese in quanto cittadini della repubblica. Eppure sono arrivati a una situazione in cui non hanno potuto trovare nella società francese qualcosa che risultasse per loro più interessante della violenza. Questa cosa ci deve interrogare. Che cosa hanno vissuto per sviluppare la violenza? E questo non accade solo, come alcuni analisti si ostinano a sostenere, con i musulmani: alcuni violenti sono figli di francesi, o di italiani, o di spagnoli, che partono per unirsi all’ISIS. I padri musulmani di questi ragazzi hanno avuto la stessa difficoltà che vivono molti figli e padri di cristiani, ossia non sono stati in grado di comunicare la loro religione in una forma capace di attrarre. Non è un problema solo loro. La secolarizzazione è il risultato dell’incapacità dei cristiani occidentali di trasmettere la fede cristiana in una forma attraente. Ha toccato noi e loro, e dallo stesso vuoto che condividiamo può nascere il fascino del terrorismo. O le persone incontrano qualcosa per cui valga la pena vivere o, in caso contrario, possono abbandonarsi all’estremismo.

Qual è il concetto di “bellezza disarmata” (al di là di un titolo bellissimo per un libro)?

Il titolo del libro è nato proprio come risposta agli atti di terrorismo. Quando vengono percepiti con la profondità di cui parliamo, questi atti sono una sfida per tutta la società occidentale. Mi sono domandato se quando queste persone giungono in Europa, dove in teoria dovrebbero imbattersi in una cultura e una presenza cristiana, noi cristiani abbiamo qualcosa da offrire loro. Con l’espressione “bellezza disarmata” ho voluto dire: “Noi cristiani, crediamo ancora nell’attrattiva che può esercitare la bellezza disarmata della fede?”. Con la “bellezza disarmata” propongo una presenza cristiana che abbia una carica di attrazione sufficiente per rendere la vita più interessante per tutti.

Comunione e Liberazione ha esperienza del potere che ha questa “bellezza disarmata”?

Sì. In realtà il nostro movimento nacque come un tentativo di rispondere a questo disinteresse per la fede. Luigi Giussani lo percepì negli studenti di un liceo milanese agli inizi degli anni Cinquanta. Molti di loro, che avevano abbandonato la fede, si sentirono sfidati dall’attrattiva che esercitava il suo modo di comunicare il cristianesimo, come proposta alla loro ragione e alla libertà. Da allora, molti sono stati coloro che sono rimasti affascinati. E noi vediamo allo stesso modo la capacità di attrattiva di questa bellezza nelle circostanze di oggi. Penso a tante persone che ci incontrano in università o in diversi ambienti di lavoro, quando si imbattono con un fenomeno di umanità diversa originata dalla fede. Penso alle opere sociali con le quali cerchiamo di rispondere ai problemi educativi di ragazzi che hanno difficoltà nella scuola, offrendo loro un aiuto al pomeriggio, con la collaborazione di molti professori che offrono il loro tempo gratuitamente. Quando si sentono accompagnati, molti di loro – compresi molti musulmani – hanno la possibilità di trovare un luogo che cambia loro la vita. La loro vita non cambia con dei richiami etici. Devono vedere che qualcuno li aiuta, si preoccupa per loro, offre loro gratuitamente la possibilità di imparare. E allora si integrano, stringono rapporti. Ciò rende possibile ciò che sembrerebbe impossibile, perché questi ragazzi sono della stessa generazione di quelli che praticano la violenza. Il problema è quello che incontrano quando si stabiliscono da noi.

Crede nella capacità della fede di suscitare un’attrazione in quei giovani che non trovano un senso per la loro vita?

Sì, a condizione che il cristianesimo sia presentato nella sua vera natura originale, perché questa è la seconda domanda fondamentale: che cos’è il cristianesimo? Molte volte ciò che è stato inteso come cristianesimo non è altro che una serie di regole morali o di aspetti sentimentali o formalismi religiosi che non hanno la capacità di affascinare o attrarre la vita di nessuno. Conosco persone che non hanno avuto nessun tipo di rapporto con la fede in famiglia o nella tradizione in cui sono vissuti, che quando si sono trovate davanti a un cristianesimo vivo, attraverso persone, o famiglie, o realtà sociali nelle quali vedono in che modo la vita può essere cambiata, non hanno avuto nessun problema ad aprirsi alla fede, assecondando il desiderio che nasce in loro di non perdersi la bellezza di ciò che stanno vivendo.

La nostra generazione ha percepito la presenza pubblica della Chiesa in Spagna praticamente legata solo alle battaglie sulla morale sessuale e sul diritto a educare nelle scuole. Perché si è ridotto in questo modo ciò che dovrebbe essere un annuncio universale? Che cosa occorre perché la Chiesa abbia una modalità di presenza diversa?

È la domanda che si fece molti anni fa un poeta inglese, Thomas Stearns Eliot: “È la Chiesa che ha abbandonato l’umanità, o è l’umanità che ha abbandonato la Chiesa?”. Perché la Chiesa abbia una presenza diversa occorre solo una cosa: che noi cristiani sappiamo approfittare di questa circostanza – e questa crisi è una opportunità per scoprire qual è la vera natura del cristianesimo. Il cristianesimo è in primo luogo l’avvenimento di Dio che si fa uomo e rimane presente nella storia attraverso la vita cambiata di coloro che lo seguono.

Come si comunica?

Qui sta il punto. Quelli che incontravano Gesù erano tanto sorpresi da ciò che succedeva stando con lui da esclamare: “Non abbiamo mai visto una cosa simile”. Sperimentavano un tale fascino che gli andavano dietro. Mi raccontava una suora che mentre era all’ospedale ha visto entrare fra le infermiere una che era diversa. Ha fatto qualche domanda e ha scoperto che era una che viveva una certa esperienza cristiana. Lo stesso le è accaduto la settimana dopo, con un medico che ha richiamato la sua attenzione. Questa scoperta l’ha portata a chiedere loro di aiutarla nella gestione di un ospedale che sta costruendo in Etiopia. E giustificava la sua richiesta dicendo che voleva che gli etiopi potessero incontrare persone che comunicassero la novità di vita che nasce dalla fede attraverso il modo con cui vivevano il loro lavoro. Se non è così, se non accade come agli inizi, il cristianesimo non interesserà a nessuno.

Il cristianesimo come esperienza e non come ideologia…

È chiaro. Solo un cristianesimo come esperienza può comunicarsi oggi. Il fondatore del nostro movimento, don Luigi Giussani, ha insistito molto sul fatto che la natura del cristianesimo è un avvenimento. Kant ammetteva che “si può tranquillamente riconoscere che se il Vangelo non avesse insegnato le norme morali universali – i valori di cui parliamo – nella loro pura integralità, la ragione non li avrebbe conosciuti nella loro pienezza. Però, una volta che esistono, ciascuno può convincersi della loro validità attraverso la sola ragione”. Come altri illuministi, Kant riconosce l’opera educativa e pedagogica condotta dalla Chiesa per trasmettere questi valori. Ma una volta riconosciuto questo, gli uomini non hanno bisogno di appartenere alla Chiesa per mantenerli vivi. Basta la ragione per riconoscere la loro validità. Cosa accade oggi davanti ai nostri occhi? Che vediamo che non è bastata la ragione da sola per mantenerli vivi. Quando i valori che erano stati conosciuti attraverso un fatto storico vengono separati dalla loro origine, si trasformano solo in ideologia. Questo è il fallimento davanti al quale ci troviamo. Come quando accendiamo il riscaldamento, il calore si può conservare per un certo tempo. Ma se stacchiamo la fonte di energia, il calore non dura, e prima o poi il freddo invade tutta la casa.