MATURITÀ 2017 MIUR/ Esame di Stato, materie seconda prova: Fisica spauracchio del linguistico e delle quarte scientifico... (oggi 31 gennaio)

MATURITÀ 2017, MATERIE SECONDA PROVA MIUR: FISICA SPAURACCHIO DEL LINGUISTICO E DELLE QUARTE SCIENTIFICO -Le materie della seconda prova dell'Esame di Stato 2017 sono state finalmente annunciate. C'è chi ha tirato un profondo sospiro di sollievo in vista della Maturità 2017, ma anche a chi è andata peggio. Secondo Skuola.net gli studenti che attualmente stanno vivendo delle ore di puro terrore sono in particolare quelli del Liceo Linguistico, chiamati ad affrontare Fisica come materia esterna. Ma non sono soltanto i maturandi di quest'anno a temere le scelte effettuate dal Miur. Sì, perché se per la seconda prova del Liceo Scientifico del 2017 è ormai certo che bisognerà fare i conti con la Matematica, questo significa anche che con ogni probabilità le attuali quarte scientifico dovranno cimentarsi con una seconda prova della temutissima Fisica. Insomma, se il Ministro Fedeli ha accontentato qualcuno, d'altra parte ha gettato nella disperazione migliaia di studenti. Non disperate però: avete ancora un po' di mesi a disposizione per mettervi sui libri e trasformarvi in novelli Einstein!

MATURITÀ 2017, MATERIE SECONDA PROVA MIUR: L’INCUBO COMMISSARI ESTERNI - Settimane di attesa per l’uscita delle materie di Seconda Prova e in pochi secondi la Maturità 2017 ha iniziato a porre le basi per i prossimi intensi mesi verso l’Esame di Stato: tutti soddisfatti o quasi per la scelta “conservativa” del Miur che ha relegato i sogni di cambiamento - fisica per la prima volta allo Scientifico e il raddoppio di Greco al Classico, tanto per fare i casi più celebri - con qualche eccezione per il Linguistico dove per il secondo anno consecutivo si ripete la prima lingua straniera allo scritto (dunque l’inglese). Ma come tutti sanno benissimo, finito un incubo a scuola se ne presenta subito un altro: le materie assegnate i commissari esterni, altro punto di novità della giornata di ieri, rappresenta il nuovo orizzonte di ansia per i tanti liceali che si apprestano alla Maturità 2017. Stavolta la prima prova scritta è affidata a commissari esterni, mentre la seconda prova scritta è affidata a commissari interni: ma le mine vaganti sono le varie materie che ovviamente variano di scuola in scuola. Secondo i dati forniti da Skuola.net, il 36% dei sondaggiati avrebbe preferito sicuramente vedere altre materie tra quelle ‘esterne’, specie per i maturandi del linguistico che si ritroveranno Fisica come mina vagante all’orale. Nei prossimi mesi usciranno anche i nomi dei commissari e quel punto scatteranno tutti i controlli del caso per verificare se davvero i prossimi commissari saranno “buoni” o “cattivi”. L’unico consiglio valido? Studiare per la Maturità, male non fa mai…

MATURITÀ 2017, MATERIE SECONDA PROVA MIUR: LE PRINCIPALI SCELTE NEGLI ISTITUTI - Giornata campale quella di ieri per la Maturità 2017: sono uscite le materie della Seconda Prova all’Esame di Stato e anche le materie per i vari commissari interni ed esterni che faranno parte della commissione d’esame organizzata dal Miur per il nuovo corso della Maturità. Scelte felici, per la maggior parte dei maturandi, che si ritrovano i prossimi mesi di preparativi verso l’Esame di Stato con le materie più favorite estratte dal Miur. Il ministro Fedeli ha spiegato il criterio scelto per la scelta delle materie della maturità: «Per la scelta delle materie è stato utilizzato in alcuni casi il criterio dell'alternanza, in altri si è preferito il consolidamento della materia più rappresentativa del percorso di studi e maggiormente qualificante rispetto al profilo in uscita degli studenti». Ecco allora alle principali scelte delle tre fasce di scuole superiori Miur, licei, istituti tecnici e istituti professionali. Le materie per la seconda prova sono: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Matematica al Liceo scientifico - opzione Scienze Applicate; Lingua straniera L1 al Liceo linguistico; Scienze umane al Liceo delle scienze umane; Diritto ed economia politica al Liceo delle scienze umane - opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali, caratterizzanti l'indirizzo di studi nel Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico. Per le materie scelte dei Tecnici invece ci saranno: Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Discipline turistiche e aziendali per il Turismo; Impianti energetici, disegno e progettazione per l'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia - articolazione Energia; Struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo per l'indirizzo Trasporti e Logistica; Topografia per l'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Da ultimo, tra le materie scelte per i Professionali, il Miur ha decretato: Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera - articolazione Enogastronomia; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali; Tecniche di produzione e di organizzazione nell'indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria; Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva per l'indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria, opzione Produzioni audiovisive

