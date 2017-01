PALERMO CAPITALE CULTURA 2018 / Il capoluogo si aggiudica la terza edizione dell'iniziativa: le 10 finaliste, video (Oggi, 31 gennaio 2017)

PALERMO, NOMINATA CAPITALE CULTURA ITALIANA 2018 (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 GENNAIO 2017) - E' Palermo la Capitale della cultura italiana 2018. Il capoluogo della Sicilia è stato nominato oggi dalla Giuria presieduta da Stefano Baia Curioni. L'annuncio è stato dato dal ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini. Le altre finaliste erano Alghero, Aquileia, Comacchio, Ercolano, Montebelluna, Palermo, Recanati, Settimo torinese, Trento, Unione dei comuni elimo-ericini (Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice). La cerimonia di designazione si è svolta presso la Sala Spadolini del Mibact in via del Collegio Romano, 27. Il ministro Franceschini, come riporta la Repubblica ha sottolineato che Palermo è stata nominata Capitale della cultura italiana 2018 “perché la candidatura è sostenuta da un progetto credibile, di altissimo livello supportato da tutti i partner istituzionali”. “Che grande emozione”, ha commentato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha invitato sul palco tutti i sindaci delle città escluse e ha aggiunto: “Abbiamo vinto tutti”.

PALERMO, NOMINATA CAPITALE CULTURA ITALIANA 2018 (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 GENNAIO 2017): LE FINALISTE - Erano dieci le città finaliste per aggiudicarsi la nomina di Capitale della cultura italiana 2018. Ad essere nominata per il prossimo anno è stata Palermo. Quest'anno tocca a Pistoia mentre nel 2016, la prima Capitale italiana della cultura era stata Mantova. A raccontare e mostrare le proprie ricchezze sarà il prossimo anno Palermo: la città siciliana vivrà i dodici mesi del 2018 sotto i riflettori e riceverà un milione di euro come premio. Alla 'competizione' per aggiudicarsi il titolo di Capitale della cultura italiana 2018 si erano presentate 21 città. L'iniziativa è stata ideata dall'allora premier Enrico Letta e promossa dall'attuale ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. Nelle scorse settimane le delegazioni hanno presentato alla giuria di esperti presieduta da Stefano Baia Curioni, docente di economia della cultura, i propri punti di forza e i programmi. Curioni, come riporta Avvenire, ha sottolineato di aver "ricevuto molte proposte di elevata qualità a dimostrazione che le città hanno saputo combinare insieme cultura, partecipazione e creazione di capitale sociale".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLE 10 FINALISTE

br/>© Riproduzione Riservata.