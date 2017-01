SAN GIOVANNI BOSCO/ Santo del giorno, il 31 gennaio si celebra san Giovanni Bosco fondatore dei Salesiana

SAN GIOVANNI BOSCO: IL 31 GENNAIO SI CELEBRA SAN GIOVANNI BOSCO, FONDATORE DELLA SOCIETA' SALESIANA - Martedì 31 gennaio, la Chiesa ricorda l'importante santo piemontese. San Giovanni Bosco nacque in una frazione di Castelnuovo d'Asti il 16 agosto 1815. La sua era una povera famiglia contadina. Riuscì comunque a compiere gli studi elementari e quelli umanistici, prima a Castelnuovo e poi a Chieri. Nel 1835, ventenne, entrò nel seminario diocesano torinese, per compiere gli studi di filosofia e di teologia. In quegli anni incontrò don Giuseppe Cafasso, altro futuro santo. Fu ordinato sacerdote il 5 giugno 1841; come motto sacerdotale scelse la frase biblica: Da mihi animas, caetera tolle (Gn 14,21); l'avrebbe tradotta poi al suo giovane allievo san Domenico Savio così: "O Signore, datemi anime e prendetevi tutte le altre cose".

Dal novembre 1841 all'ottobre 1844 fu allievo del Convitto ecclesiastico torinese: qui ebbe modo di seguire il Cafasso, soprattutto dedicandosi al catechismo per i giovani dei ceti popolari che vivevano intorno al Convitto e presso la vicina chiesa di San Francesco. Qui – avrebbe poi detto lui stesso – ebbe inizio l'Oratorio Salesiano. Successivamente, don Bosco ebbe un impiego come aiutante cappellano in due opere assistenziali femminili: qui lo avrebbero seguito i ragazzi e i giovani che lo avevano incontrato al catechismo, ad essi altri se ne aggiunsero; a questi incontri don Bosco avrebbe dato il nome di "Oratorio di San Francesco di Sales". Ma non era fatto per fare il cappellano: preferì seguire ed essere seguito da quei ragazzi e da quei giovani. Così cominciò a spostarsi, cercando di volta in volta un luogo per gli incontri con i giovani, fino a fermarsi a Valdocco, dove, grazie all'aiuto e al sostegno di amici, prese in affitto un locale.

I ragazzi e i giovani che andavano "da don Bosco" aumentarono, tanto che nel 1847 fondò un secondo Oratorio, intitolandolo a San Luigi Gonzaga. Gli Oratori non erano legati alle parrocchie ma aperti a tutta la gioventù torinese: don Bosco aveva una certa autonomia di pensiero e di azione. L'arcivescovo di Torino, mons. Luigi Fransoni, riconobbe di fatto l'istituto di don Bosco quando nella Pasqua del 1847 nell'Oratorio di Valdocco amministrò la cresima ai giovani che lo frequentavano; sarebbe venuta poi anche la nomina ufficiale a direttore capo dei tre oratori torinesi per la gioventù maschile: di San Francesco di Sales, dell'Angelo Custode e di San Luigi. Nel 1853 don Bosco diede vita alle "Letture cattoliche", una pubblicazione periodica destinata alla gente più semplice e semianalfabeta del tempo. Dopo un incontro con papa Pio IX, nel 1859 nasceva formalmente la "Società dei Salesiani" di don Bosco, formata da ecclesiastici e laici che si dedicavano all'Oratorio e in generale all'esercizio della carità verso i giovani.