SEI RAGAZZI MORTI IN GERMANIA: IL PADRE DI DUE VITTIME FA LA MACABRA SCOPERTA, SCONOSCIUTE LE CAUSE DEL DECESSO (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Una tragedia inspiegabile quella che ha colpito le famiglie di sei ragazzi di Arnstein, nella Bassa Franconia, che sono stati ritrovati morti ieri all'interno di una casetta fra i boschi. A lanciare l'allarme il padre di due delle vittime, un ragazzo ed una ragazza, che non ricevendo alcuna notizia da parte dei figli per diverse ore, ha voluto controllare personalmente che cosa fosse successo. Al suo arrivo la macabra scoperta: sei corpi senza vita giacevano sul pavimento. I ragazzi si erano riuniti la sera dello scorso sabato per fare un festino e trascorrere del tempo insieme, ma l'evento festoso si è trasformato subito in qualcos'altro. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, non è chiaro se le vittime siano state uccise a causa dei fumi prodotti dalla stufa presente nell'abitazione oppure se siano morti a causa dell'assunzione letale di droghe. Entrambe le ipotesi si trovano ancora al vaglio degli investigatori, che nelle prossime ore dovranno fare luce sulla triste vicenda. Intanto, due delle vittime verranno sottoposte ad autopsia per aiutare le indagini a chiarire il mistero. I familiari sono stati messi in contatto nell'immediato con figure specialistiche, che aiutino loro ad affrontare il dolore della perdita. Massimo cordoglio è stato espresso dal parroco della cittadina che, come riporta Il Giornale, ha spinto la comunità a sostenere i propri concittadini nel momento della loro massima sofferenza.

