SENTENZA STRAGE DI VIAREGGIO / Oggi decide il Tribunale di Lucca: 33 imputati per il disastro alla Stazione (ultime notizie, 31 gennaio 2017)

SENTENZA STRAGE DI VIAREGGIO: OGGI LA DECISIONE DEI GIUDICI, 33 IMPUTATI (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Oggi arriva la tanto attesa sentenza per la Strage di Viareggio, con 33 imputati che attendono la decisione dei Giudici al tribunale di Lucca: nella tragedia in seguito all’incidente ferroviario di un treno merci, morirono 32 persone, con i parenti delle vittime e i tanti feriti in quella strage che oggi attendono con ansia la sentenza sugli imputati per il gravissimo episodio accaduto il 9 giugno 2009. Con il lungo appello di imputati, avvocati e parti civili il giudice Gerardo Boragine, presidente della sezione del Tribunale di Lucca davanti al quale è in corso il processo, ha aperto l'udienza. Poco dopo, davanti alla rinuncia delle ultime repliche dei legali, i magistrati si sono ritirati in camera di consiglio, dando appuntamento intorno alle 15 per la sentenza. «Non potevamo non essere qui, del resto Regione Toscana e Provincia di Lucca sono gli unici enti che si sono costituiti parte civile, senza accettare i risarcimenti proposti, come fece all'epoca anche il governo nazionale». Lo ha detto il consigliere regionale toscano del Pd Stefano Baccelli che ha accompagnato il Gonfalone della Regione al processo per la strage di Viareggio dove oggi è attesa la sentenza. I parenti delle vittime si sono invece riuniti al Polo Fieristico di Lucca, al di fuori del tribunale, per attendere tutti insieme la decisione dei magistrati in merito al quale imputati sono tra gli atri anche Mauro Moretti, già al vertice di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e poi della Holding Ferrovie dello Stato. Per lui i pm hanno chiesto la condanna più pesante: 16 anni. Tra qualche ora sapremo la sentenza definitiva che pone una prima “fine” a questi lunghi 7 anni di attesa dopo la strage ferroviaria di Viareggio.

SENTENZA STRAGE DI VIAREGGIO: I FATTI DI SETTE ANNI FA (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Dopo sette anni di processi e accuse, la Strage di Viareggio di quel 29 giugno 2009 trova oggi una prima conclusione con la decisione dei giudici di Lucca in merito alla sentenza su questi reati contestati: disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo, incendio colposo e lesioni personali colpose sono 33, più sette società, sono questi gli atti contro i 33 imputati. Nella notte di Viareggio di 7 anni fa, un treno merci che trasportava 14 cisterne, ciascuna delle quali carica di 40 mila litri di gpl, gas di petrolio liquefatto, per effetto di un assile rovinato da una profonda cricca nella rotaia; il treno è deragliato poco fuori la stazione e siccome viaggiava a circa 90 km/h, una delle cisterne rovesciate è andata a sbattere sul terreno rompendosi forse contro uno scambio dei treni. Una sola cisterna rovesciata ha provocato la distruzione dell’intero quartiere del Terminetto, uccidendo 32 persone tra cui anche tre bambini e lasciando segni sul corpo devastanti su molti altri feriti che vivevano nelle case circostanti. Un inferno di fuoco e un inferno di “ripresa” e rinascita per la città negli anni dopo, ancora in attesa di una decisione della giustizia su quanto fosse accaduto quella tragica e folle notte.

