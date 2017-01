TERREMOTO OGGI / Ultime scosse, Lazio: sisma a Rieti, scossa di 5.9M nella Repubblica di Vanuatu (dati INGV in tempo reale, 31 gennaio 2017, ora 1:45)

TERREMOTO OGGI: OCEANO PACIFICO, SCOSSA DI 5.9M NELLA REPUBBLICA DI VANUATU (DATI INGV IN TEMPO REALE, 31 GENNAIO 2017) - Un importante terremoto ha colpito oggi la Repubblica di Vanuatu, nell'Oceano Pacifico, con una potenza pari a 5.9 gradi della Scala Richter. Il sisma, individuato alle 00:35, è stato rilevato a latitudine 14.77 e longitudine 167.06, ipocentro a 105 km di profondità. Scossa di 4.5M in Indonesia, a Sumatra. L'Istituto di Metereologia, Climatologia e Geofisica di Djakarta ha individuato alle ore 23:25 l'epicentro a latitudine 5.15 ee longitudine 94.29, ipocentro a 60 km di profondità. Il punto colpito si trova inoltre a 123km da Banda Aceh. Per quanto riguarda l'Italia, le ultime due scosse risalgono alle 22:22 e 22:37, individuate nella provincia di Macerata. Nel primo caso la scossa ha raggiunto i 2.7 gradi della Scala Richter, individuata a 9 km di profontià. Il Centro Nazionale Terremoti INGV ha rilevato inoltre il punto colpito a latitudine 42.92 e longitudine 13.15. Interessate Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Visso, Preci, Bolognola, Acquacanina, Fiastra, Fiordimonte, Norcia, Montemonaco, Monte Cavallo, Montefortino, Pieve Torina, Pievebovigliana, Montegallo, Sarnano, Amandola e Sellano. Il secondo sisma, pari a 2.1M, ha interessato il medesimo epicentro.



TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SCOSSA DI 2.1M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 31 GENNAIO 2017) - Serata tranquilla quella di ieri per quanto riguarda i movimenti tellurici del Centro Italia. Subito dopo il crepusccolo, un sisma di 2.0M ha interessato la provincia di Perugia, individuato alle 19:06. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 43.4 e longitudine 12.44, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate Pietralunga, Montone, Gubbio,Umbertide, Cantiano, Città di Castello, Apecchio e Scheggia e Pascelupo. Una scossa di 2.1M ha invece colpito la provincia di Rieti, individuata a 14 km di profondità. Le coordinate geografiche sono state inoltre latitudine 42.7 e longitudine 13.3. Interessate Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Cittareale, Campotosto, Montegallo, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Cortino, Capitignano e Montereale. Sul versante eestero, si segnala invece il sisma di 3.0M che ha colpito Puerto Rico. Il sisma è stato rilevato alle 23:11 a latitudine 17.91 e longitudine 65.88, ipocentro ad 8 km di profondità.

