Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Trump, tutti contro per il decreto sull'immigrazione. Sparatoria in una moschea in Canada (31 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). USA, PROTESTE CONTRO IL DECRETO SULL'IMMIGRAZIONE DI DONALD TRUMP - In America è scattata una vera e propria protesta popolare. Procuratori generali, ambasciate, consolati, cittadini, tutti si sono schierati contro il decreto di Donald Trump, neo presidente, di vietare l'ingresso ai cittadini di 7 diversi paesi islamici, mossa considerata dal tycoon necessaria a proteggere il paese dalla minaccia del terrorismo. A schierarsi contro di lui ci hanno pensato anche grandi aziende americane, che hanno dichiarato di voler assumere mussulmani e profughi nei prossimi mesi, e Hollywood, dove sono stati molti i personaggi famosi a protestare. La stessa ONU ha definito il provvedimento illegale e meschino, mentre le borse vanno in picchiata e la disapprovazione degli americani nei confronti di Trump sale al 51%.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). CANADA, SPARATORIA IN UNA MOSCHEA, 6 MORTI E 8 FERITI - Il movente non è chiaro. Nella sparatoria al Centro di Cultura Islamica del Quebec sono morti 6 mussulmani, compreso l'Imam e ne sono stati feriti altri 8. E' stato fermato uno studente universitario franco-canadese di 27 anni, che avrebbe agito da solo. Si chiama Alexandre Bissonette e sarebbe stato lui il sospettato principale anche se numerosi media parlano di due persone armate pronte a entrare nella moschea durante la preghiera della sera. E' stato fermato invece a circa una ventina di chilometri di distanza dal luogo dell'attentato un marocchino di trenta anni che si chiama Mohamed el Khadir. Questi è stato fermato al ponte dell'ile d'Orleans, ma sarebbe considerato un testimone chiave e non uno dei colpevoli.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). PD, ALTA TENSIONE SU CONGRESSO E SCISSIONE - "Se Renzi impedisce il congresso, impone la scissione". Dure le parole di D'Alema, che sta pensando alla formazione di un nuovo partito, che a suo dire, potrebbe ricevere il 10% dei voti. Questi ha sottolineato: "Se si anticipano le elezioni allora diventa necessario di conseguenza anche anticipare il congresso". D'Alema ha sottolineato che si spera non si arrivi alla scissione, ma che teme che Renzi non voglia fare il congresso e che chieda le dimissioni dell'attuale Premier Gentiloni per riandare subito al voto. In quel caso allora una parte dei Democratici, pensa il politico, potrebbe uscire dal partito. Andrebbe a formare un'altra costola della sinistra che potrebbe arrivare a raccogliere addirittura più del dieci per cento dei consensi del popolo italiano. E' una situazione comunque in divenire e vedremo quali saranno le decisioni che verranno prese.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). VIGILI DEL FUOCO ITALIANI, SONO LORO I VERI CAMPIONI - Dopo l'eccellente lavoro all'Hotel Rigopiano, sono sempre più osannati e stimati i Vigili del Fuoco italiani, classificatosi al primo posto al concorso che ogni anno premia le squadre dei vigili del fuoco più efficienti e coraggiose. La manifestazione si è tenuta in Germania ed era la quinta edizione del World of Firefighters - Conrad Dietrich Magirus Award 2016. Al momento della proclamazione sarebbe partito un vero e proprio boato in aula e gli italiani hanno dimostrato già la loro grande riconoscenza nei confronti dei Vigili del fuoco che nell'emergenza del centro Italia hanno compiuto dei veri e propri miracoli, dimostrandosi competenti e davvero molto coraggiosi. Erano presenti in rappresentanza del Corpo Nazionale Antonio Di Malta di Agrigento, Giovanni Salzano di Napoli, Oronzo Passabi di Lecce e Raimondo Montana Lampo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). ROMA, MALASANITA': I SOCCORSI TARDANO E MUORE UN SIGNORE PER INFARTO - Altro caso di malasanità a Roma, dopo quello della ragazza di 23 anni morta a seguito di una crisi epilettica e a seguito del ritardo dei soccorsi. Stavolta è toccato ad un 74enne, che dopo essersi sentito male al cinema, non è stato soccorso da nessuna ambulanza, in quanto non c'erano mezzi disponibili. L'uomo, trasportato in ospedale in macchina, per i danni subiti dal ritardo dei soccorsi è morto dopo una lunga agonia. Sicuramente sarà importante stabilire quanto sono stati determinanti i tempi in queste vicende e poi è giusto che vengano effettuate le giuste rimostranze che però non restituiranno la vita a chi l'ha persa.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). CAMERINO, MATTARELLA PROMETTE AIUTO AI SINDACI DEI COMUNI TERREMOTATI - "Avete diritto a tutto l'aiuto possibile, non sarete lasciati soli." Così ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella all'incontro con i sindaci dei comuni terremotati, promettendo massimo sostengo e aiuto. Ieri mattina prima delle parole del Presidente è arrivata la portesta anche del Sindaco di Cingoli che ha abbandonato il Rettorato dell'Università di Camerino come racconta il Resto del Carlino nella sua versione online. Questi ha sottolineato: "Pensavamo si potesse avere un dialogo con il Presidente invece è ammesso a parlare solamente un rappresentante dei sindaci". Gli altri sindaci che hanno invece incontrato Mattarella hanno sottolineato come fossero orgogliosi di questa visita e che sarebbero fiduciosi di uscire quanto prima da questa situazione.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). L'INDIGNATO SPECIALE, BUROCRAZIA INSOPPORTABILE - La burocrazia oggi molto spesso è sintomo di inefficienza, lentezza, e va a danno e discapito dei cittadini, che molto spesso subiscono i danni di essa. L'indignato speciale, durante il Tg5, si è occupato, ad esempio, di una giovane coppia di Civitavecchia che ha venduto tutto per creare un'attività agricola sul terreno di proprietà ma che, grazie alla burocrazia lenta, da 3 anni si trova senza casa e senza nemmeno l'attività. Infatti, dopo 3 anni, il progetto non è stato ancora valutato con esito positivo e non è stato dato ancora nessun via libera. Una situazione insopportabile per questa coppia che chiede solo vengano rispettati i loro diritti per condurre la loro vita in tutta serenità.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). CALCIOMERCATO, GABBIADINI VERSO LA PREMIER - Le ultime ore di mercato portano alla risoluzione della "querelle Gabbiadini", una situazione che finalmente in queste ore ha trovato la sua definizione. Il forte centravanti napoletano, che però nella squadra di Sarri non ha mai trovato spazio, si trasferirà a titolo definitivo al Southampton, squadra inglese che milita in Premier. L’ok è arrivato questo pomeriggio, dopo un lungo vertice con il presidente De Laurentis, che ha accettato i diciassette milioni e mezzo più tre di bonus, offerti dalla società inglese. Il giocatore partirà questa sera stessa per l’Inghilterra, dove domani sosterrà le visite mediche, in caso di superamento di quest’ultime domani stesso saranno espletate le "formalità burocratiche".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). TENNIS, 9 MESI DI SQUALIFICA PER LA GIORGI - Mano pesantissima della FIT con Camilla Giorgi, rea di aver rifiutato la convocazione per il match di Fed Cup fra Spagna e Italia dell'aprile scorso. Oggi infatti il tribunale della federazione ha comminato alla venticinquenne tennista nostrana, una multa di trentamila euro e la squalifica per 9 mesi da tutte le manifestazioni con egida FIT. La pena porterà alla perdita degli "internazionali di Roma", manifestazione inserita nel grande tennis mondiale e organizzata dalla federazione italiana. Nessuna dichiarazione è arrivata dall’atleta, che adesso rappresenta il secondo caso di squalifica per mancata presentazione, dopo quella del tennista bolognese Bolelli, quest’ultimo nel 2008 si rifiuto infatti di prendere parte alla partita Italia-Lettonia, in quel caso però dopo qualche mese la federazione opto per una "pena riabilitativa".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). MOTO GP, I LAMENTI DI JORGE LORENZO - Inizia non benissimo l’avventura in Ducati per Jorge Lorenzo, con il pilota spagnolo che dopo la prima giornata di test malesi non riesce a trovare il "giusto feeling" con la sua moto. L’ex compagno di squadra di Valentino ha chiuso la giornata 17° accusando oltre 2 secondi di ritardo dal "collaudatore di lusso" Stoner. Ai microfoni lo spagnolo sottolinea come la Ducati sia totalmente diversa da guidare rispetto alla Yamaha, e promette che nei prossimi giorni cercherà di "adattare il suo stile di guida" alla potente rossa di Borgo Panigale. Per la cronaca il migliore della giornata è stato Casey Stoner sempre su Ducati, 8° Valentino preceduto dal suo nuovo compagno di squadra Vinales, che è ha chiuso con il 3° tempo, ad oltre mezzo secondo da Dovizioso.

