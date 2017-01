ALLERTA METEO BEFANA/ Previsioni del tempo: giornata di sole al centro-nord, pioggia su Calabria e Sicilia (Epifania, oggi 4 gennaio 2017)

ALLERTA METEO BEFANA, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: GIORNATA DI SOLE AL CENTRO NORD (EPIFANIA, OGGI 4 GENNAIO 2017) - La giornata di oggi, 4 gennaio 2017, sarà caratterizzata dal sole che colpirà il centro-nord del nostro paese. Le temperature sono date in leggero rialzo rispetto a quanto visto in questi primi giorni del nuovo anno con picchi di addirittura dieci gradi su Trento nel pomeriggio che comunque vivrà attorno ai meno sei durante la mattina con un'escursione termica non indifferente. Questo infatti porterà a qualche leggera nevicata tra le sette e le dieci. Non ci dovrebbe essere traccia di pioggia per tutto il giorno e soprattutto alcune regioni vivranno di sole come la Toscana e le Marche oltre anche a Umbria e parte della Liguria. Durante la serata però le temperature torneranno basse con il tempo che è destinato a cambiare ancora alla fine di questa settimana in vista poi dell'Epifania che cade quest'anno di venerdì.

ALLERTA METEO BEFANA, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: FORTI PERTURBAZIONI SU CALABRIA E SICILIA TUTTO IL GIORNO (EPIFANIA OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Le forti precipitazioni che lunedì hanno colpito il nord e che ieri si sono spostate sul centro Italia oggi, 4 gennaio 2017, saranno oggi subite dal sud della Calabria e anche dalla Sicilia. Nonostante questo le temperature rimarranno molto alte basti pensare che a Palermo ci saranno tredici gradi durante la mattinata e quattordici nel pomeriggio. Sarà una situazione da tenere molto sotto controllo anche perchè i forti temporali non sono soliti in quelle zone del nostro paese e allora forse sarebbe meglio cercare di trovare le giuste contromisure a queste avversità naturali. Il cielo sarà coperto su tutto il sud con anche la parte meridionale della Puglia che vedrà nuvoloni tutto il giorno senza però nessun tipo di precipiitazioni così come accadrà allo stesso modo anche in Sardegna. Sarà comunque una giornata di transizione perchè poi al sud nelle prossime giornate dovrebbe tornare il sereno anche se è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature per quanto riguarda il giorno dell'Epifania.

