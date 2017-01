AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: Continua la nebbia e attenzione ai lavori (ultime notizie in tempo reale, oggi 4 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 4 GENNAIO 2017). ATTENZIONE AI LAVORI IN CORSO - La giornata di oggi, 4 gennaio 2017, sulle autostrade italiane inizierà con alcuni problemi dovuti ai lavori che si sono svolti durante la nottata. Sicuramente la scelta di chiudere le strade di notte è molto importante per evitare traffico eccessivo, ma è anche vero che comunque nella mattinata spesso ci sono delle conseguenze non indifferenti. Partiamo dall'A8 Milano-Varese dove troveremo al km 41.9 direzione Milano chiuso l'allacciamento Gazzada fino alle ore cinque provenendo da Varese e verso il Valico del Gaggiolo. Invece sull'A13 Bologna-Padova al km 20.5 direzione Bologna troveremo chiusa l'entrata Altedo che si trova verso Bologna, questa volta fino alle sei. Chi si muoverà quindi verso Bologna e verso Varese dovrà fare molta attenzione perchè soprattutto nella primissima mattinata ci potrebbero essere degli ingorghi anche abbastanza importanti.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 4 GENNAIO 2017). CONTINUA L'ALLERTA NEBBIA SUL NORD ITALIA - Continua il problema legato alla nebbia nel nord del nostro paese anche nella giornata di oggi 4 gennaio 2017. E' così che anche il sito istituzionale di autostrade italiane ci segnala la presenza di cielo coperto e con la visibilità molto ridotta. Nella notte infatti è stato lanciato l'allarme sull'A1 Roma-Napoli dove i banchi di nebbia tra Colleferro e Ceprano hanno abbassato la visibilità di addirittura ottanta metri. Nella giornata di oggi poi la nebbia continuera a fare il suo corso sull'alta Pianura Padana con il cielo che rimarrà comunque molto coperto e arrecherà preoccupazione a chi viaggia in macchina. Sarà quindi importante seguire anche le previsioni del tempo per evitare che ci possano essere dei problemi in strada. Staremo a vedere poi quali saranno le evoluzioni soprattutto legate al fatto che troveremo comunque traffico dove la visibilità sarà minore.

