BEFANA 2017/ Epifania, frasi di auguri per WhatsApp e Facebook, video e immagini: una dedica originale... (oggi, 4 gennaio 2017)

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: IMMAGINI DIVERTENTI DA YOUTUBE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il conto alla rovescia è iniziato per una delle feste dell'anno più gradite da grandi e piccini: la Befana arriverà nella notte tra il 5 e il 6 gennaio e rappresenterà l'occasione perfetta per inviare una dedica ai propri amici con un simpatico messaggio, sia esso rappresentato solo dalle parole per il classico sms o ancor meglio un video o una foto con annessa una divertente frase. Il web pullula di simpatiche proposte nelle quali non mancano riferimenti di ogni tipo alla vecchina, immancabilmente paragonata alla donna. Sono davvero tantissime le frasi che potranno essere utilizzate per inviare un messaggio da auguri ad una cara amica, associate proprio ad un video da spedire attraverso WhatsApp o postare nella propria pagina Facebook o Instagram. Chi desiderasse ricordare la tradizionale filastrocca 'la Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte e il vestito alla romana ' potrà farlo cliccando qui e scaricando il video nel quale verrà proposto il paragone tra il 6 gennaio e l'8 marzo, giorno della festa della donna. Sempre in un simpatico filmato, clicca qui per scaricarlo, si trova invece scritta la frase: 'Volevamo informarla che abbiamo ricevuto il suo curriculum, e siamo lieti di comunicarle che per il 6 gennaio lei è stata assunta'. E perché non pensare ad una canzone dedicata alla Befana: ecco A te di Jovanatti in versione modificata e cantata dall'insostituibile Tom!

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: LE DEDICHE PIU' SIMPATICHE PER LE DONNE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Anche in questo 2017 la Befana arriva. E l'Epifania tutte le feste porta via ma quale migliore occasione per inviare una dedica d'auguri ai propri amici, o meglio, alle proprie amiche! Nessuno è, infatti, migliore della Befana per prendere da spunto per un simpatico augurio da inviare alle amiche, parenti o alla propria innamorata. Il paragone tra la donna e la Befana è infatti inevitabile ed è per questo che sono numerosissime le frasi d'auguri dedicate alla simpatica vecchietta che giunge nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, portando con sé doni e anche qualche sana risata. Se dunque avete bisogno di qualche spunto, immagini o video per gli auguri della Befana un pensiero da inviare via Facebook, Twitter, WhatsApp o più semplicemente attraverso il classico sms, ecco una serie di idee per voi: 'Stasera a Superquark trasmettono uno speciale sulle Befane: cosa fanno, come mangiano, come si riproducono? Quanto ti ha pagato Piero Angela per pagare la tua vita in televisione?' , ' Stanotte ho alzato gli occhi al cielo e tra un milione di stelle ho visto te. Mi spieghi dove te ne vai con quella scopa?' , ' Tieni a mente i miei consigli per oggi: copriti bene perché fa freddo, attenzione alla nebbia e al traffico aereo, allaccia le cinture anche se sei su una... scopa!' , 'Se la Befana vedendoti dovesse buttarti ai tuoi piedi, capiscila: siamo in tempo di crisi, ha paura che le porterai via il posto di lavoro' , ' Ho letto sul giornale che Babbo Natale ricomprensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la Befana. Quindi o mi dai il doppio o gli dico dove sei!'

