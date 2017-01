BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA E TORINO / Oggi, ultime notizie: prosegue il divieto di circolazione anti-smog (4 gennaio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO E ROMA OGGI, ULTIME NOTIZIE: PROSEGUE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ANTI-SMOG (4 GENNAIO 2017) - Blocco auto confermato a Torino: continua a crescere la concentrazione delle polveri sottili e di conseguenza resta il divieto di circolazione per gli Euro 3 diesel. Oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, gli Euro 4 - come riportato da La Stampa - possono circolare regolarmente. Il blocco traffico per gli Euro 3 diesel parte alle 8 e termina alle 19. Si tratta chiaramente di uno stop che riguarda i veicoli con motorizzazioni precedenti e a benzina, gpl e Metano Euro 0. Il Comune di Torino ha poi ribadito che il blocco traffico auto riguarda anche le persone che hanno più di 65 anni. Secondo l'Arpa, Agenzia regionale per l'ambiente, l'arrivo dei venti previsto nei prossimi giorni porterà ad un calo delle polveri, ma non di Pm10 che non dovrebbe, infatti, scendere sotto il limite dei 50 microgrammi. L'aria comunque è meno inquinata rispetto all'anno precedente: il valore limite negli ultimi dodici mesi è stato superato per "soli" 74 giorni, mentre nel 2015 lo sforamento è avvenuto 94 volte. Il limite stabilito dall'Europa è di 35 giorni l'anno.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO E ROMA OGGI, ULTIME NOTIZIE: PROSEGUE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ANTI-SMOG (4 GENNAIO 2017) - Nessun passo indietro da parte del Comune di Roma: confermato oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, il blocco delle auto. La sindaca Virginia Raggi ha disposto il divieto di circolazione nella Z.T.L. Fascia Verde per alcune categorie veicolari. I ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi, e gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 2 non potranno circolare nella zona predetta dalle ore 7.30 alle ore 20.30. Restano confermate, dunque, le stesse modalità adottate per i giorni precedenti. L'auspicio è che con il blocco traffico auto si riesca a risolvere il problema del superamento dei valori limite delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici. Per tutte le informazioni relative ai provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare il Comune di Roma ha messo a disposizione una sezione del suo sito, quella cioè dedicata al Dipartimento Tutela Ambientale (per visitarlo clicca qui).

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA E TORINO, SMOG NON SI ARRESTA: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, LIVELLI POLVERI SOTTILI ELEVATISSIMI (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Si è rivelata necessaria la conferma del blocco auto a Torino deciso dall'amministrazione comunale per oggi, martedì 3 gennaio 2017, dopo che i livelli di smog hanno raggiunto picchi preoccupanti nel capoluogo piemontese. Come riportato da Torino Today, secondo le stime dell'Arpa il dato relativo alle polveri sottili ha toccato il proprio apice la notte del 31 dicembre, quando in città erano presenti 127 microgrammi di PM10 per metro cubo. Ad aggravare la situazione è anche l'assenza di precipitazioni, che aiuterebbero invece a depurare l'aria intasata da una cappa di smog che ha costretto il Comune a prendere l'ennesimo provvedimento in materia di blocco traffico. Nel caso in cui per tre giorni di fila il livello di polveri sottili dovesse rimanere sopra la soglia dei 100 microgrammi il divieto di circolazione riguarderebbe anche i veicoli Euro 4.

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA E TORINO, SMOG NON SI ARRESTA: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, CHI È ESENTE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Prosegue il blocco del traffico auto a Roma: le previsioni fornite dall'Arpa Lazio hanno indicato una situazione di persistente criticità e, quindi, il rischio di un superamento dei valori limite delle concentrazioni delle polveri sottili. Da qui la decisione della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, di disporre fino a mercoledì 4 gennaio lo stop della circolazione nella Z.T.L. Fascia Verde per alcune categorie veicolari. Dalle ore 7.30 alle ore 20.30 è vietata la circolazione per i ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi e per gli autoveicoli alimentati a benzina "EURO 2". Anche per la Capitale ci sono categorie di veicoli che sono derogate/esentate: veicoli muniti del contrassegno per persone invalide, veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, trasporto collettivo pubblico, veicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL), veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, trasporto di partecipanti a cortei funebri adeguatamente motivato, veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V., trasporto dei medici in servizio di emergenza.

