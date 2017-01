CALENDARIO BLOCCO MEZZI PESANTI 2017 / News, i fermi per tutto l'anno. Quanti problemi ad aprile (oggi, 4 gennaio 2017)

CALENDARIO BLOCCO MEZZI PESANTI 2017, I PRIMI SEI MESI DELL'ANNO: I FERMI DA GENNAIO A GIUGNO (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Con l'arrivo del nuovo anno sono diversi i problemi legati ai mezzi pesanti 2017 con il completo calendario dei blocchi. Partiamo con i primi sei mesi dove ci sono sicuramente diversi problemi nel mese di aprile quando cadrà la Pasqua. Lo stop più lungo dell'anno infatti arriva tra il 14 che è un venerdì fino al lunedì dopo che era il 17, quattro giorni quindi di blocco per i mezzi pesanti. Nello stesso mese troveremo fermi i mezzi nei seguenti giorni di aprile: 2, 9, 23, 25 e 30. Saranno poi cinque i giorni di stop a gennaio (6, 8, 15, 22, 29), quattro a febbraio (5, 12, 19, 26), cinque a maggio (1, 7, 14, 21, 28) e poi giugno sei (1, 2, 4, 11, 18, 25). Sicuramente sarà importante per tutti capire il motivo di questi stop e del perchè ci sarà neccessità di fare attenzione per evitare di ritrovarsi in situazione di traffico intenso anche e soprattutto il giorno dopo il blocco che potrebbe portare a un sovraccarico dei lavori.

CALENDARIO BLOCCO MEZZI PESANTI 2017, I SECONDI SEI MESI DELL'ANNO: I FERMI DA LUGLIO A DICEMBRE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Nonostante manchino ancora diversi mesi alla seconda parte del 2017 è già stato pubblicato il calendario del blocco dei mezzi pesanti. Si parte da un luglio con tantissime soste obbligate che apriranno il mese già dal primo e dal secondo del mese. Si rimarrà fermi poi anche per nove giorni che sono accoppiati a due a due come 8 e 9, 15 e 16, 22 e 23 per poi arrivare ai tre giorni di stop del fine mese cioè 28, 29 e 30. Passiamo al mese di agosto quando ci saranno dieci stop (4, 5, 6, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27). Saranno invece solo quattro i giorni di fermo e ciop il 3, 10, 17 e 24. Per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre in cui ci si fermerà rispettivamente cinque giorni e cioè nel primo caso 1, 8, 15, 22, 29 e per il secondo 1, 5, 12, 19, 26. Si conclude con un dicembre pieno di soste anche grazie alle festività del Natale, i giorni di fermo sono 3, 8, 10, 17, 23, 24, 25, 26, 31.

© Riproduzione Riservata.