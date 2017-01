CHARLES MANSON, SCARCERATO "A TEMPO": GRAVEMENTE MALATO IL CREATORE DI HELTER SKELTER (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Dopo 48 anni di prigionia, Charles Manson è finalmente uscito dal carcere di Stato Corcoran, in cui sta scondando nove ergastoli per gli omicidi brutali perpetrati nel 1969. A dare la possibilità al creatore di Helter Skelter, la guerra razziale che secondo la sua visione lo avrebbe portato a dominare il mondo, non è tuttavia una situazione piacevole. Charles Manson è infatti stato ricoverato presso il Bakersfield Memorial Hospital, in California, a causa di una malattia non ancora chiarita. Secondo il giornale TMZ, autore della rivelazione, la possibilità che il pluriomicida trascorra il resto dei suoi giorni in carcere è molto alta. Attualmente infatti Charles Manson ha 81 anni e non è prevista alcuna libertà vigilata, nonostante abbia richiesto più volte nel corso dei decenni di venire rilasciato su parola. Una nuova possibilità si prospetterà ssolo nel 2027, quando potrà chiedere la libertà condizionale. Ha finito di scontare invece la sua pena Leslie Van Houten, uno dei membri più giovani della comunità di Manson, ma che dimostrò molto presto di essere una delle sue seguaci più devote. La libertà condizionale è stata concessa solo quest'anno alla donna, ormai 66enne, un'ipotesi che già all'epoca era stata presa in forte considerazione. Il suo rilascio è stato caldeggiato da una commissione della California, come premio per la condotta mantenuta in circa 50 anni di carcere. Una petizione della sorella di Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski, ed una raccolta di 140 mila firme, ha convinto il governatore californiano a non accettare la richiesta.

