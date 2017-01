DUPLICE OMICIDIO A SAN PROSPERO, ULTIME NOTIZIE: IL BERSAGLIO PRINCIPALE ERA GABRIELA ALTAMIRANO? (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Brancolano ancora nel buio le autorità per il duplice omicidio avvenuto nei giorni scorsi a San Prospero, in provincia di Modena. Diversi i misteri che ruotano attorno al crimine efferato, che si è accanito sulle vite di Kelly La Blonde, nome d'arte del transgender Luca Manici, e dell'amica Gabriela Altamirano, di origine argentina. In queste ore gli inquirenti hanno messo al vaglio clienti ed amanti delle due donne, alla ricerca di un possibile movente passionale. La ferocia maggiore dell'assassino sembra in realtà essersi diretta verso Gabriela Altamirano, uccisa nel club a luci rosse dell'amica e con una ferocia inaudita. Il particolare, sottolinea La Gazzetta di Reggio, sarebbe emerso dall'esame autoptico eseguitosulle vittime, effettuato lo scorso venerdì a Parma presso l'Istituto di Medicina Legale. Per avere un risultato definitivo, quindi, occorrerranno anche mesi. Il laccio ritrovato attorno al collo di Gabriela Altamirano, ritrovata in una stanza diversa rispetto a Kelly, farebbe sospettare inoltre un tentativo di strangolamento, interrotto poi per motivi non precisi. La furia omicida si sarebbe poi scatenata sulla donna, che è morta a causa delle numerose ferite sul colpo, provocate da un coltello. Kelly è stata invece ritrovata dietro ad un divano che si trova sotto al portico del casale ed è stata uccisa con un unico colpo al collo. Non è chiaro infatti se la donna si trovasse in quel luogo perché stava cercando di fuggire o nascondersi, oppure se si trovasse già in quella particolare zona. Gli inquirenti non escludono comunque l'ipotesi che l'assassino sia più di uno e che fosse un frequentatore abituale del club a luci rosse. In particolare le indagini si sono concentrate su Samuele Turco, ristoratore ed ex fidanzato di Gabriela. A causa della pressione e dello stress, l'uomo è stato anche trasportato per due volte al pronto soccorso di Parma.

