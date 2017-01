INCIDENTE STRADALE / News, Latina: auto investe e uccide un pedone. Guidonia, frontale in contromano: guidava all’inglese (oggi, 4 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE NEWS, LATINA: AUTO INVESTE E UCCIDE UN PEDONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Gravissimo incidente stradale a Lido di Latina questa notte con un morto dopo un brutto schianto dovuto a cause ancora da accertare: l’incidente mortale è avvenuto nella statale che collega Latina a Nettuno, precisamente a Volmontorio. Un uomo che a piedi transitava sulla strada è stata prima investito e poi purtroppo ucciso da una Citroen guidata da un uomo di Nettuno che procedeva verso proprio il comune romano. «La vettura ha tentato di evitare il pedone e nella manovra ha anche colpito un palo che costeggia la strada. La vittima è un uomo di origine straniera non ancora identificato perché privo di documenti», si legge sul report di Latina Today, con le indagini che sono scattate per capire cosa ci facesse in mezzo alla strada l’uomo straniero senza documenti. L’investitore si è comunque fermato e ha chiamato i soccorsi, ora in stato di choc.

INCIDENTE STRADALE NEWS, GUIDONIA: GUIDA ALL’INGLESE, FA UN FRONTALE CONTROMANO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Grave incidente stradale per fortuna senza conseguenze tragiche a Guidonia, con un australiano che pensando di essere ancora in patria, guidava all’inglese (ovvero sul lato sinistro), finendo così questa mattina in pieno contromano. Il suv Nissan guidato dall’uomo 61enne australiano ha dunque urtato e causato un frontale durissimo con una Polo riempita da una famiglia di italiani che percorrevano la giusta corsia di marcia. Secondo le prime ricostruzioni della polizia riportate da Roma Today, l’incidente stradale nella giornata di ieri su via Romana, la strada che collega Guidonia a Montecelio, nell'omonimo Comune della provincia nord est della Capitale. Gravemente ferita la donna nella Polo, mentre il 61enne e il marito della donna restano feriti ma in maniera lieve: 5 in tutto in feriti anche se nessuno per fortuna in pericolo di vita dopo una mattinata di follia alle porte di Roma.

