MENINGITE/ Il virologo: se avete febbre alta e dolori a piegare il collo, andate subito all'ospedale

MENINGITE E' ALLARME. Paura e allarme per i casi di persone morte a causa della meningite nelle ultime settimane. Ma è una paura giustificata o è l'attenzione mediatica a far apparire più ampio di quello che è un fenomeno che in realtà potrebbe rientrare nella casistica medica? Perché il vaccino per la meningite non è obbligatorio? E come capire se si è colpiti dalla meningite? Ilsussidiario.net ne ha parlato con Carlo Federico Perno, ordinario di virologia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata. Il professore ammette che ci troviamo davanti a una percentuale di casi mortali ("circa il 20, 30% delle persone colpite") "effettivamente piuttosto alta": "E' una bruttissima malattia la meningite, molto aggressiva e che colpisce mortalmente nel giro di poche ore" ha detto. Aggiungendo che è molto difficile capire quando se ne è colpiti da meningite, perché si presenta con i classici sintomi dell'influenza, febbre alta e mal di testa: "Il meningococco non è resistente agli antibiotici e questa è la buona notizia. Certo, se continuerà a diffondersi in questo modo c'è il rischio che selezioni un ceppo resistente".

Professore, è allarme meningite o si sta esagerando?

Per prima cosa, non siamo di fronte a "una" meningite, ma a quattro tipi diversi.

Ce li descriva.

Esiste una meningite da meningococco di tipo B e C presenti entrambi in questo momento, quella da streptococco e quella da coli. Di questi ultimi due tipi sono stati segnalati un caso ciascuno.

Quale la differenza? Sono tutte mortali?

Due sono tipiche, la B e la C, le altre due due atipiche. La meningite classica è quella che sta girando molto in questo periodo ed effettivamente i numeri sembrano superiori alla casistica degli scorsi anni, ma c'è anche una maggiore attenzione mediatica. Sicuramente c'è un aumento dei casi e una mortalità che sta tra il 20 e il 30%, il che non è poco.

Si parla di un ceppo particolarmente resistente di meningococco soprattutto in Toscana. Perché proprio in quella regione?

Non è vero che esiste un ceppo resistente. Il meningococco non è resistente agli antibiotici. Certo, più un batterio circola più tende a selezionare ceppi resistenti. Se continua a circolare avremo in futuro dei ceppi resistenti agli antibiotici, ma nessuno al momento può dirlo. La Toscana non è più a rischio di altre regioni, semplicemente il batterio sta circolando di più. L'unica soluzione è sterilizzare il focolaio impedendo che circoli.

Dunque da questo punto di vista possiamo stare tranquilli?

La pericolosità oggi non è nella resistenza agli antibiotici ma nell'aggressività della malattia stessa, che è una malattia bruttissima.

Le persone colpite da meningite muoiono nel giro di pochissimo tempo. Quali sono i sintomi e quale margine di tempo c'è per mettere in salvo chi ne è colpito?