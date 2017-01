Meningite/ Ultime notizie: il dubbio degli italiani, su quale tipo specifico di meningite vaccinarsi? (news oggi, 4 gennaio 2017)

MENINGITE, ULTIME NOTIZIE: I VACCINI ED I SIEROTIPI, LE DIFFERENZE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il dubbio maggiore per tutti gli italiani e non solo è su quale tipo specifico di meningite vaccinarsi. Non esiste infatti solo il meningococco di tipo C, il più aggressivo, ma anche il B (frequente in Europa e in Italia), C, Y, W135 e X. In tutto i sierotipi conosciuti sono 13, ma solo 5 di questi sono in grado di causare epidemie e malattie. I vaccini sono invece di tre tipologie, distinte a seconda del sierogruppo. Il vaccino per il meningococco di tipo C protegge infatti solo per quel particolare sierogruppo, mentre il tetravalente è previsto per A, C, W e C. Un discorso a parte va fatto per la meningite B, per cui è previsto un vaccino specifico e che può colpire maggiormente i bambini al di sotto di un anno di età. Va ricordato inoltre che non tutti i vaccini sono di tipo di gratuito per ora, ma anche le ricette a pagamento verranno distribuite in forma gratuita non appena entrerà il vigore il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale.

MENINGITE, ULTIME NOTIZIE: ROMA SENZA VACCINI, LE ASL ITALIANE PRESE D'ASSALTO (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - L'allarme meningite imperversa ormai da giorni, a causa del crescente aumento dei pazienti avvenuto in questi giorni. Un killer silenzioso che spesso non lascia via d'uscita e che può portare alla morte, nei casi più gravi, anche nel giro di pochi giorni. La psicosi collettiva potrebbe non essere un fattore da sottovalutare, soprattutto se si considerano le conseguenze della corsa al vaccino. Le scorte dell'Asl di Roma, infatti, sarebbero state messe a dura prova, a causa di una domanda preoccupante da parte degli italiani. I magazzini della Capitale hanno infatti "terminato le dosi per tutti i ceppi", come affermato a Osvaldo Montedo, il Presidente di Federfarma Lazio. La situazione comunque non migliora anche nelle altre regioni e province, motivo che spinge i cittadini, sempre più allarmati, a correre ai ripari proprio a Roma. A livello nazionale, sottolinea La Repubblica, le dosi di vaccino hanno registrato un aumento del + 130% nel mese di dicembre appena finito.

MENINGITE, ULTIME NOTIZIE: ROMA SENZA VACCINI, LE ASL ITALIANE PRESE D'ASSALTO (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - L'effetto meningite, come ormai viene chiamata in questi giorni l'allarme che circola fra la popolazione, ha provocato una corsa agli ambulatori ed alle Asl. "Alle 7:40 di questa mattina", rivela il dirigente dell'Asl 3 di Genova, Alessandra Robotti, "in una delle nostre sedi c'erano già 80 bambini, ma questa corsa al vaccino è inappropriata e inopportuna, anche perché così è impossibile dare alle famiglie le dovute spiegazioni. Il consiglio in questo caso è di ricorrere al vaccino, ma senza allarmismi. L'assenza di un'epidemia, sottolineata nelle ultime ore dal Direttore del Reparto Infettive dell'Iss, Gianni Rezza, conferma infatti che non c'è alcuna emergenza e che ci si potrà vaccinare anche nei prossimi giorni. A partire dalla giornata di oggi, mercoledì 4 gennaio 2017, l'Asl 5 della Spezia attiverà inoltre due numeri di telefono tramite cui ricevere infomazioni ed effettuare prenotazioni. In una nota, sottolinea Primo Canale, l'Asl 5 ha inoltre ribadito che al momento si sta valutando un possibile aumento dell'offerta vaccinale.

