Mesentere/ Cos’è e a che cosa serve il nuovo organo umano appena scoperto? (oggi, 4 gennaio 2017)

IL MESENTERE: COS'È E A COSA SERVE IL NUOVO ORGANO UMANO SCOPERTO (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Fino ad oggi, 4 gennaio 2017, eravamo abituati a vedere il mesentere come una ripiegatura membranosa del peritoneo in grado di collegare alla parete posteriore dlel'addome l'intestino tenue. Oggi però arriva la notizia di una incredibile e rivoluzionaria scoperta medica e cioè che il mesentere è un organo vero e proprio. Non è un semplice tessuto il mesentere e la novità arriva su Lancet Gastroenterology & Hepatology che è una rivista importante nel settore medico. E a cosa serve questo ''nuovo'' organo? Al momento c'è da analizzare le funzioni e le caratteristiche, ma di certo è clamoroso che nel 2017 possa arrivare una novità così importante. La rivoluzione è arrivata dagli studi che hanno portato a termine nell'università di Limerick gli studiosi coordinati da J.Calvin Coffey che era su questo argomento fin dal 2012 con continue analisi e grandi difficoltà. Ha parlato anche Coffey che ha sottolineato: "Fino ad oggi non esisteva un campo di studio sul mesentere, ma ora che abbiamo definito la sua anatomia e anche la sua struttura il prossimo passo sarà studiarne le funzioni e l'influenza che ha sul nostro stato di salute".

IL MESENTERE: COS'È E A COSA SERVE IL NUOVO ORGANO UMANO SCOPERTO NE PARLÒ LEONARDO DA VINCI CINQUECENTO ANNI FA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il mesentere è un nuovo organo questa è la prima grandissima rivoluzione del 2017 con una scoperta che lascia tutti senza parole. Questo perchè è difficile accettare che ci fossero ancora delle parti del nostro corpo sconosciute, o comunque non interpretate nella maniera giusta, a oggi. C'è però da dire che c'era chi del mesentere aveva parlato anche moltissimi anni fa e cioè Leonardo Da Vinci. Il famoso artista lo descriveva come una struttura continua che si trovava tra il colon e l'intestino tenue. Per secoli la visione di Leonardo da Vinci è stata nei libri di anatomia, ma poi la svolta, errata, è arrivata negli ultimi cento anni. Si pensava infatti che il mesentere fosse una struttura complessa ma frammentata, una sorta di tessuto che non era assolutamente autonoma.

