PINO DANIELE / Due anni senza il cantore blues di Napoli: il ritorno della mitica chitarra Paradise (oggi, 4 gennaio 2016)

PINO DANIELE, DUE ANNI FA LA MORTE DEL CANTANTE DI NAPOLI: IL RICORDO IN CITTÀ E LA MITICA CHITARRA PARADISE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO 2016) - Era il 4 gennaio del 2015 e se ne andava il grande Pino Daniele: sono passati due anni da quel viaggio disperato da Orbetello (Toscana) verso l’ospedale di Roma nel tentativo di arrivare dai medici che lo seguivano da tempo, da quando aveva cominciato ancora giovane ad avere problemi cardiaci ingenti. È morto in un viaggio, come quello che ha fatto compiere a centinaia di migliaia di fan affezionati e dediti al suo ritmo blues & napul’è, un marchio inimitabile e amato anche in tutto il mondo. Un genio della musica, come tutti gli riconoscono, ma anche una persona mite, tutto il contrario della spumeggiante “caciara” partenopea: a due anni dalla morte lo ricordano ancora tutti con affetti tra oggi e domani a Napoli sarà ancora l’autentico protagonista. Molti infatti gli appuntamenti in programma oggi, con il ritorno della chitarra Paradise, un copia di quella celebre usata dall'artista, sulla facciata dell'edificio di Santa Maria La Nova, dove è cresciuto Pino Daniele, posta proprio all'angolo della via a lui intitolata. La chitarra, di ferro zincato, era stata rimossa mesi fa per permettere lavori di riqualificazione all'edificio.Addirittura domani giornata di apertura speciale del Museo della Pace Mamt che dedica tutto un piano proprio al grande Pino tra video, strumenti, oggetti personali e storia di questo cantautore che ha fatto la storia di Napoli e dell’Italia musicale.

PINO DANIELE, DUE ANNI FA LA MORTE DEL CANTANTE DI NAPOLI: LA CENA PER CELEBRARE LE SUE CANZONI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO 2016) - Un modo certamente assai particolare per salutare i due anni dalla morte di Pino Daniele è stato organizzato nella sua Napoli da alcuni bar e ristoranti che hanno visto spesse volte transitare il geniale chitarrista e cantore napoletano. «Anche quest'anno, a due anni dalla morte, l'anniversario della scomparsa di Pino Daniele non passerà inosservato e sono stati organizzati diversi eventi, come è giusto che sia». Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza annunciando che oggi dalle 10 alle 12, al Gambrinus di Napoli saranno distribuiti gratuitamente alcune centinaia di Pinuccio, il dolce creato lo scorso anno per ricordare l'artista napoletano, insieme a un poster realizzato per l'occasione. Ma non solo dolci, addirittura una cena verrà organizzata questa sera per celebrare le sue canzoni e le immortali musiche che per sempre rimarranno incastonate in questa città. «In serata, poi, ci sarà una cena a base di pietanze ispirate alle canzoni di Pino che si terrà dal Brigante dei sapori. Alla cena, oltre ai protagonisti de La radiazza e ai rappresentanti del Pino Daniele Online Official Club, ci saranno una decina di radioascoltatori che si sono prenotati per partecipare alla serata che sarà chiaramente totalmente gratuita e vedrà anche la partecipazione di qualcuno che ha conosciuto Pino Daniele e di altri che faranno ascoltare, accompagnati da una chitarra, le sue immortali canzoni», conclude l’invito de La Radiazza a tutti i cittadini napoletani e perché no, semplici e curiosi turisti che vorranno cimentarsi con il cibo napolitano e il grande Pino Daniele. Napul’è anche questo, caro Pinuccio…

