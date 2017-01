SPARI A NAPOLI / Ferita bimba di 10 anni assieme a tre immigrati: ipotesi su regolamento del pizzo nel centro storico (oggi, 4 gennaio 2017)

SPARI A NAPOLI, FERITA BIMBA DI 10ANNI: COLPITI ANCHE TRE IMMIGRATI, IPOTESI PIZZO? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Brutto caso di criminalità a Napoli: spari poche ore fa in pieno centro storico contro tre immigrati che sostavano in via Annunziata. Il problema è che nei paraggi era presente anche una bambina di 10anni che è stata ferita ad un piede, per fortuna senza particolari conseguenze. In questo momento la piccola è stata trasferita all’Ospedale Santobono e sarebbe fuori pericolo, come ha riportato in diretta il canale Rai News24. Resta ancora profonda incertezza sulla dinamica dei fatti appena capitati, con la polizia intervenuta subito anche per sedare gli animi di un gruppo di africani del mercato Maddalena, dove la loro presenza è sempre molto folta. L’attacco pare fosse diretto contro i tre immigrati ora feriti e non in pericolo di vita all’ospedale Loreto Mare, mentre la bambina sarebbe solo passata sfortunatamente in quel momento e per sbaglio sarebbe stata colpita dalla cascata di colpi di pistola. Le prime ricostruzioni fatte dai poliziotti, come riporta l’Ansa, non escludono che «gli immigrati fossero l'obiettivo del raid nell'ambito di una ritorsione da parte della malavita locale, forse per ragioni di pizzo».

