Saldi 2017, invernali/ Sconti iniziano domani 5 gennaio, calendario Milano, Roma, Napoli, Torino (ultime notizie oggi)

SALDI 2017, INVERNALI, CALENDARIO MILANO, ROMA, NAPOLI E SCONTI: INIZIANO PRESTO? LA PROPOSTA DI CONFESERCENTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO) - Domani cominciano i saldi invernali 2017: un altro giorno di attesa, poi via allo shopping a prezzi scontati! Proprio sul calendario dei saldi si è aperto negli ultimi giorni un acceso dibattito e non sono mancate le polemiche. C'è chi si lamenta, ad esempio, sulla diversità delle date di partenza da regione a regione, chi invece ritiene che sia prematura quella del 5 gennaio. Per il presidente provinciale di Confesercenti, infatti, il calendario dei saldi invernali andrebbe rivisto. «Abbiamo discusso negli ultimi anni per arrivare ad una data unica su tutto il territorio nazionale ma questo risultato non è soddisfacente se la data rimarrà così vicina all'inizio di stagione e per un periodo lungo 60 giorni» ha dichiarato Pierferruccio Lucheroni. Sono tanti i motivi che giustificherebbero una modifica delle date: dal calo dei consumo alla crescita del commercio elettronico, passando per i cambiamenti climatici, per i quali i mesi autunnali sono diventati più caldi. Il presidente regionale di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, si è allora attivato per chiedere una modifica e quindi lo spostamento dell'inizio dei saldi al 30 gennaio e una durata di soli 30 giorni.

SALDI 2017, INVERNALI, CALENDARIO MILANO, ROMA, NAPOLI E SCONTI: GENOVA, PARCHEGGI GRATIS PER LO SHOPPING (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO) - I saldi invernali 2017 cominceranno domani, giovedì 5 gennaio, e Genova si farà trovare pronta per l'assalto degli amanti dello shopping ai centri commerciali: l'assessore alla Mobilità, Anna Maria Dagnino, in accordo con le associazioni di categoria ha stabilito che i parcheggi nelle Blu Area e nelle Isole Azzurre saranno gratis sabato. A fronte dei risultati positivi registrati negli anni passati, l'amministrazione comunale di Genova ha deciso di riproporre l'iniziativa, quindi ha raggiunto un accordo con le associazioni del commercio Ascom e Confesercenti per favorire i cittadini e tutti gli operatori nei primi giorni dei saldi invernali 2017. La città di Genova viene così promossa in un'ottica commerciale, secondo Dagnino. I rappresentanti del commercio sono comprensibilmente soddisfatti per l'iniziativa. Come riportato da Il Secolo XIX, considerando i giorni festivi del 6 e dell'8 gennaio, i giorni nei quali i parcheggi saranno gratis per lo shopping saranno tre consecutivi. Un motivo in più, dunque, per approfittare dei saldi invernali 2017.

SALDI 2017, INVERNALI: CALENDARIO MILANO, ROMA, NAPOLI E SCONTI. QUEI NEGOZI CHE DICONO NO AGLI SCONTI PROMOZIONALI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO) I saldi invernali 2017 stanno per iniziare in tutta Italia, dopo aver preso il via in Sicilia e in Calabria. Sono quindi in arrivo degli sconti promozionali invitanti, che potranno anche aiutare i commercianti. Tuttavia c’è anche chi tra loro non è intenzionato a dar vita a sconti particolari nei prossimi giorni. Ne parla Il Corriere della Sera, citando il caso di Lino Ielluzzi, “citato da Sartorialist e Dandy tra gli uomini più eleganti e proprietario del negozio Al Bazaar di Milano, in quasi 40 anni di attività non ha mai fatto saldi”. Nell’articolo di Michela Proietti si riportano alcune dichiarazioni di Ielluzzi, che spiega di aver “dato un’immagine più seria di quelli che fanno sconti quattro stagioni, per esigenze di cassetto. Se decido di fare un prezzo speciale a un cliente, lo valuto al momento e questo mi ha premiato: ho il negozio pieno anche quando gli altri fanno il 70 per cento”.

SALDI 2017, INVERNALI: CALENDARIO MILANO, ROMA, NAPOLI E SCONTI. IL CONTRIBUTO DEI "TURISTI DELLO SHOPPING" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO) Ci si prepara in diverse regioni italiane, salvo che in Sicilia e Basilicata, all’inizio dei saldi invernali 2017, previsto per giovedì 5 gennaio. Le previsioni dicono che le spese degli italiani in questo periodo dovrebbero mantenersi stabili rispetto all’anno scorso. Per questo in Lombardia si spera anche nel contributo che potranno dare i turisti. L’assessore allo Sviluppo economico, Mauro Parolini, ha infatti detto di confidare in una buona partecipazione dei “turisti dello shopping”, proprio in virtù del fatto che la domanda interna dovrebbe rimanere stabile. Cristina Tajani, assessore al Commercio del Comune di Milano, ha in effetti evidenziato che durante il periodo delle vacanze di Natale, le presenze di turisti stranieri sono aumentate e potrebbero quindi dare un contributo importante alle vendite, specie nelle grandi boutique del centro.

