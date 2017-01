Sindaco bacia il compagno? / Gesto dimostrativo a Dubai, dove vige la legge islamica: ma la foto sui social non c’è (oggi, 4 gennaio 2017)

SINDACO BACIA IL COMPAGNO A DUBAI? IL SIMPATICO SCATTO SUI SOCIAL (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Sfidando la legge islamica che punisce l'omosessualità come crimine, il sindaco gay di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ha pubblicato una foto sui social network dove scherza con il compagno che fa finta di dargli un morso mentre lui si avvicina come a volergli dare un bacio. "Qui tante cose son vietate... e per ogni bacio dato, un morso ricevo", scrive Michele Ferrante, compagno di Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano. I due hanno si sono appena uniti grazie alle unioni civili e hanno deciso di andare in luna di miele a Dubai, città degli Emirati Arabi dove vige la legge islamica (anche se, vista la grande presenza di europei, è una città più tollerante rispetto alle altre del Medio Oriente). Vari giornali online hanno riportato che i due si sarebbero baciati come sfida alla legge di Dubai ma, in realtà, sui social non c'è traccia di quello scatto. O perlomeno di quello scatto nel modo in cui è stato descritto da tutti. L'immagine che i due hanno postato è una simpatica foto di loro che si tengono a distanza: uno fa come per lanciare un bacio, mentre l'altro apre la bocca come per morderlo.

SINDACO BACIA IL COMAPGNO A DUBAI? LA SEVERA LEGGE DEGLI EMIRATI ARABI (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Nonostante Dubai sia un po' più tollerante nei confronti dei costumi occidentali, negli Emirati Arabi vige comunque la legge islamica, dove l'omosessualità è vista e punita come un crimine. Già qualche tempo fa due ragazze europee furono accusate proprio a Dubai di essersi baciate in pubblico in un ristorante: un uomo presente nel locale aveva chiamato la polizia e le due hanno rischiato non solo l'espulsione dal paese, ma anche la reclusione fino a due mesi di carcere. Lo scatto pubblicato da Michele Ferrante, compagno del sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, ha avuto più di cento condivisioni e sono tanti gli utenti che hanno commentato lo scatto con simpatia, ricordando anche ai due che però a Dubai potrebbero essere puniti con il carcere per un gesto del genere. Sono in molti a dire che con il loro scatto Giorgio Zinno e Michele Ferrante abbiano voluto sfidare la legge dell'integralismo islamico e chissà che non confermino questa versione dando delucidazioni sul loro gesto. Clicca qui per vedere la foto pubblicata da Michele Ferrante.

