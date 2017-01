ULTIME NOTIZIE / Oggi, ultim'ora: Beppe Grillo contro giornali e tv (mercoledì 4 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): GRILLO SI SCAGLIA CONTRO GIORNALI E TV - Una polemica mondiale, che come al solito viene tramutata in polemica italiana. Dopo le elezioni americane l’attenzione si è alzata sulle false notizie sul web, notizie che sono in molti a voler regolamentare, stante anche la grande penetrazione che esse hanno nella società mondiale. In Italia ancora però nessuno aveva pensato di sottoporre anche le notizie edite da giornali e televisioni a un "controllo preventivo", essendo esse regolamentate dal diritto di cronaca e soggette a norme penali in caso di mancata veridicità. Il leader del M5S non è però d’accordo con questo modo di fare, e propone niente di meno che la creazione di una "giuria popolare". Questo pseudo organismo, che per Grillo dovrebbe essere scelto a sorte, avrebbe il compito di dare il placet per la pubblicazione di tutte le notizie, placet necessario anche per la messa in onda in TV. La proposta che è stata ufficializzata sul blog del movimento, ha com’era prevedibile suscitato forti critiche da parte di tutti, con molti giornalisti che si sono detti scandalizzati.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): MARCIA INDIETRO DELLE AUTORITA' TURCHE - Prima vestito da Babbo Natale, poi un cinese, infine un turco, tutti sospetti sul killer di capodanno, ma che di fatto si sono tramutate in "cantonate" delle forze di polizia turche. L’ennesima è quella su Ihake Mashrapov, indicato stamani come il killer, ma che di fatto non si trovava neppure in Turchia nelle ore della strage . La situazione se non fosse legata ad un immane strage avrebbe dell’ironico, con un solo uomo che di fatto ha beffato uno dei paesi più attenti alla repressione interna, ma poco pronto sulle "minacce esterne". D’altronde che l’uomo non c’entri lo si capisce anche dalla rimozione della notizia dal sito delle televisione turca, e dal rilascio dei familiari che prima erano stati presi in "custodia" dai servizi di sicurezza, e poi liberati con tante scuse.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): IL CENTRO DI CONA TORNA ALLA NORMALITA' - Solo alcuni momenti di tensione quelli passati oggi nel centro migranti di Cona nel veneziano, dove ieri le forze dell’ordine hanno dovuto contrastare una vera e propria rivolta, con un migliaio di migranti che hanno messo a soqquadro la struttura, e dato a fuoco le suppellettili. La protesta che era nata per la morte di una migrante, a cui secondo gli "ospiti" non era stata data opportuna assistenza medica, è via via andata scemando e alla fine tutto è rientrato nella normalità. Il Viminale fa sapere però che per evitare altre recrudescenze, ha deciso di trasferire un centinaio di ospiti in un altro centro. La speranza è che diminuendo la popolazione le condizioni di vita possano essere agevolate, e di fatto evitare cosi altri scoppi di violenza come quello di ieri notte

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): VIA LIBERA AL REDDITO DI INCLUSIONE - Una sorta di "reddito di cittadinanza" quello prospettato questa mattina dal ministro dell’agricoltura Martina. L’alto esponente politico durante un intervista, ha infatti sottolineato che l’esecutivo è pronto a emanare un decreto, con cui la metà delle famiglie definite dall’Istat indigenti beneficeranno di un assegno di 400 euro. Martina non nasconde che il provvedimento debba essere emanato in tempi brevi, sfruttando un miliardo di euro messi a disposizione dalla legge di bilancio, il ministro si dice altresì disponibile a discutere immediatamente un disegno di legge sul provvedimento, disegno di legge già pronto a firma della deputata del PD Annamaria Parente.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): L'ARRIVO DI PAVOLETTI AL NAPOLI E LE SICUREZZE DI MAROTTA - Beppe Marotta è sicuro che non ci saranno problemi per il rinnovo di Pauolo Dybala, l’asso argentino che negli ultimi giorni ha tenuto in apprensione i tifosi bianconeri. L’AD dei campioni d’Italia, oggi nella conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Rincon, è apparso tranquillo che il rinnovo tanto chiacchierato alla fine arriverà presto. Marotta oltre puntualizzare la "querelle" Dybala cerca di tracciare un quadro su questi primi giorni di mercato invernale, affermando che mai la Juventus ha cercato Gagliardini, che Marotta indica come un ottimo giocatore ma non "funzionale alla politica sportiva della Juventus". E mentre Marotta cercava di stemperare le tensioni, a Napoli è arrivato Pavoletti, l’ex genoano ha postato una foto su Instagram salutando i suoi nuovi tifosi, poi di corsa in campo, dove sotto una pioggia battente si è allenato con Milik.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): INIZIATE LE SCHERMAGLIE SUI REGOLAMENTI DELLA FORMULA 1 - Su richiesta della Ferrari, la federazione internazionale ha di fatto messo al bando la sospensione idraulica anteriore, usata nello scorso campionato da Red Bull e Mercedes. La richiesta di chiarimenti ha di fatto portato l’attenzione su un meccanismo, che variava l’altezza da terra delle monoposto, cosa questa vietata dai regolamenti. La "querelle" porterà alla completa riprogettazione della parte anteriore delle monoposto, macchine che tramite la sospensione idraulica messa adesso fuori legge, beneficiavano di una maggiore aderenza aerodinamica.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): IL RITORNO DI MARCO RUSS - Marco Russ forte difensore tedesco, in forza all'Eintracht Francoforte può tornare a giocare. La sua storia aveva commosso i tanti appassionati di calcio teutonico, a maggio infatti al giocatore era stato diagnosticato un carcinoma testicolare, carcinoma che di fatto gli aveva impedito di prendere parte alla preparazione estiva. Russ circondato dall’affetto dei suoi cari, e da quello della squadra e dei tifosi, ha scelto di operarsi in maniera veloce, l’intervento perfettamente riuscito è stato poi seguito da un ciclo di radioterapia e di chemioterapia. L’attenzione sul giocatore era rimasta altissima, con i media che hanno sfruttato la sua storia per sensibilizzare tutti coloro che sono ammalati di cancro, e soprattutto per indurli a non arrendersi. Adesso il lieto fine, con il giocatore completamente ristabilito che ha iniziato la sessione invernale di preparazione, una sessione che lo riporterà sul rettangolo verde, per quello che più che un nuovo esordio è proprio una… nuova vita.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): LA PRIMA MILLENNIAL A VINCERE IN UN GRANDE TORNEO DI TENNIS - Entrerà sicuramente nella storia, e non solo perché in molti la indicano come il nuovo prodigio del tennis, ma perché è stata la prima giocatrice nata nel nuovo millennio a vincere in un torneo WTA. Destanee Aiava 16 anni australiana, ha vinto infatti il suo incontro nel doppio misto, e facendolo si è assicurato un record che sarà impossibile battere. Nello stesso torneo quello australiano di Auckland ritorno in campo per Serena Williams, la giocatrice ha bissato la vittoria di Roger Federer, con l’ex numero uno che ha trionfato ieri a Brisbane. In quest’inizio di preparazione spicca anche l’esordio vincente di Murray e Nadal, con entrambi i giocatori provenienti dagli emirati arabi che hanno di fatto dominato i loro match, sempre sul cemento della terza città dell’Australia.

