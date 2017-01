ALLERTA METEO BEFANA / Neve sul centro-sud del paese come non accadeva da anni (previsioni del tempo oggi, 5 gennaio 2017)

ALLERTA METEO BEFANA, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: ARRIVA LA NEVE AL CENTRO-SUD COME NON ACCADEVA DA ANNI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Oggi, 5 gennaio 2017, sarà una giornata veramente particolare per quanto riguarda le condizioni meteorologiche. Infatti arriverà la neve un po' a sorpresa e come ormai non accadeva da troppo tempo. Le previsioni del tempo infatti ci parlano di intense nevicate già dalla mattina su tutto l'Appennino a partire dall'entroterra dell'Abruzzo per arrivare fino alla Calabria. Si parla quindi di tutto il centro-sud del nostro paese dove vedremo le temperature comunque mantenere le medie viste in questi giorni. Le forti nevicate ci porteranno a situazioni di freddo intenso e anche a problemi legati alla viabilità soprattutto perchè non si è abituati a queste condizioni. Bisognerà dunque fare molta attenzione e infatti diversi comuni hanno già disposto la situazione di allarme meteo. Su tutto il resto del paese invece vedremosole con la neve che però sarà presente pure nella parte alta di Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Tutte le regioni del nord però presenteranno una giornata di sole con temperature in netto rialzo. Le minime saranno attorno ai due gradi di Aosta mentre le massime arriveranno a toccare i quattordici di Cagliari e Palermo.

ALLERTA METEO BEFANA, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: ECCO COSA ACCADRA' DOMANI (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Ci siamo, sta arrivando la Befana e cioè l'ultimo giorno di festa di questo Natale che ormai è passato da diversi giorni. La possibilità di un ponte lungo, visto che l'Epifania cade di venerdì, ci porterà a riflettere anche sul meteo per magari andare a fare una gita fuori porta. Attenzione però che a sorpresa si ribaltano le carte in tavola con il nord che vivrà una giornata fredda ma comunque governata dal sole. Continuerà invece l'ondata anomala di nevicate sul centro sud del nostro paese se si considera comunque l'entroterra. Si parte infatti dall'Abruzzo dove le nevicate saranno più copiose per passare poi alle regioni del sud come Puglia, Basilicata e Calabria. Attenzione perchè la neve con grande sorpresa degli isolani arriverà anche in Sicilia per un evneto che sicuramente in molti si ricorderanno visto che come accadrà quest'anno era davvero molto tempo che non accadeva. Staremo a vedere poi cosa accadrà anche nella giornata di oggi.

