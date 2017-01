ATTENTATO A SMIRNE / Turchia, autobomba al tribunale: morti e feriti, killer in fuga (ultime notizie oggi, 5 gennaio 2017)

ATTENTATO A SMIRNE IN TURCHIA: AUTOBOMBA AL TRIBUNALE, KILLER IN FUGA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Ancora la Turchia e ancora terrorismo: l’attentato a Smirne (Izmir, nome turco) di poche ore fa ha provocato due morti sicuri e almeno 12 feriti, ma le autoambulanze che stanno arrivando nella città ad ovest della Turchia fanno presagire che il bilancio possa essere più elevato e che possa salire nelle prossime ore. Al momento quello che si è riuscito a ricostruire vede due autobombe posizionate nelle vicinanze del tribunale della città, son esplose a pochi secondi di distanza compiendo una strage, l’ennesima sul suolo turco a pochi giorni dall’attentato di Capodanno a Istanbul. Pare che siano stati due i killer entrati in azione, e che abbiano avuto anche uno scontro a fuoco successivo all’esplosione: in questo scontro, uno dei due terroristi è stato ucciso, l’altro invece è in fuga. Le prime vittime accertate sono un poliziotto e un dipendente del tribunale. A quanto riferito dalla Cnn turca, i due attentatori avevano addosso anche otto bombe a mano: nelle prossime ore si avranno i primi sviluppi della caccia al terrorista, il secondo dopo quello ancora in fuga dopo l’attentato di Capodanno.

ATTENTATO A SMIRNE IN TURCHIA: AUTOBOMBA AL TRIBUNALE, L’OMBRA DEL PKK CURDO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - L’attentato di Smirne getta subito una pesante ombra sull’intervento del Pkk curdo, acerrimi nemici del governo di Erdogan e molte altre volte responsabili di attacchi terroristici sul suolo turco. Inevitabile che le indagini su questo ennesimo attacco terroristico si intreccino con quelle dell’attentato di Istanbul, visto che Smirne è una delle città più controllate per la ricerca del terrorista asiatico della strage di Capodanno: al momento ovviamente non si hanno collegamenti tra i due attentati, ma la repressione interna di Erdogan, la sua politica estera interventista con la presenza militare in Siria anti Isis, e il contemporaneo fronte contro i curdi, rende la Turchia particolarmente esposta a ritorsioni terroristiche che potrebbero avere dunque più di una firma, come nota Repubblica. Secondo il governatore di Smirne però, Erol Ayyildiz, l'attacco è opera del Pkk curdo e non ci sarebbero altre matrici: al momento conferme non ce ne sono anche se le prime testimonianze arrivate parlano di un attacco molto simile alle modalità consuete del Pkk, con obiettivi sempre delle zone sensibili e simboliche del governo della Turchia.

