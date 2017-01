ATTENTATO IN ITALIA?/ Isis, Roma e Milano a rischio? Allerta massima: la circolare interna della polizia (ultime notizie oggi, 5 gennaio 2017)

TERRORISMO IN ITALIA, ROMA E MILANO A RISCHIO ATTENTATO? ALLERTA MASSIMA: LA CIRCOLARE INTERNA DELLA POLIZIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Il pericolo terrorismo in Italia è più alto di quel che potremmo pensare: la conferma arriva dal documento diramato dalla Polizia di Stato agli organi di controllo nazionali con l'obiettivo di intensificare le attività di controllo. «Massimo impulso ai servizi di prevenzione a carattere generale» e «massimo scrupolo operativo» sono alcuni dei concetti ribaditi nella circolare interna che Tgcom24 ha pubblicato in esclusiva. Il rischio che venga realizzato entro il 6 gennaio un attacco terroristico di matrice islamica è alto per la Polizia di Stato, secondo cui potrebbe essere fatto «con l'impiego di droni e di autovetture già oggetto di furto, contro obiettivi civili in Italia». La minaccia terroristica riguarda in particolare aeroporti, centri commerciali e terminal bus, cioè quei luoghi che in occasione delle feste sono maggiormente affollati. Di conseguenza, è stato rafforzato il piano di sicurezza vigente con il coinvolgimento anche dei carabinieri e dell'esercito.

TERRORISMO IN ITALIA, ROMA E MILANO A RISCHIO ATTENTATO? ALLERTA MASSIMA: LA CIRCOLARE INTERNA DELLA POLIZIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Il responsabile della Sezione Sicurezza è stato interpellato dalla Polizia di Stato con una circolare interna che sta facendo discutere: gli è stata chiesta, infatti, prevenzione a carattere generale in vista dell'Epifania 2017 a causa dell'allarme terrorismo. Gli è stato, quindi, chiesto di «sensibilizzare il personale del Dispositivo di Sicurezza aeroportuale» e di porre particolare attenzione a «obiettivi istituzionali e di governo, esercizi commerciali, terminal bus, autonoleggio, depositi bagagli, veicoli parcheggiati, cassonetti e cestini dei rifiuti». La vigilanza nei confronti di persone con eventuali comportamenti anomali e sospetti dovrà essere assidua: questa è un'altra delle richieste presentate al responsabile di Polizia Giudiziaria attraverso la circolare pubblicata in esclusiva da Tgcom24. L'allarme terrorismo, però, riguarda in particolare Milano: è stato segnalato il pericolo di attentati di matrice islamica nel capoluogo lombardo. L'intelligence e le forze di polizia starebbero indagando su due cittadini tunisini.

© Riproduzione Riservata.