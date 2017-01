BLOCCO TRAFFICO A TORINO E ROMA/ Oggi, ultime notizie: stop confermato per le auto, ma via libera agli Euro 3 diesel (5 gennaio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO E ROMA OGGI, ULTIME NOTIZIE: STOP CONFERMATO, MA VIA LIBERA AGLI EURO 3 DIESEL (5 GENNAIO 2017) - Il provvedimento di blocco traffico auto adottato a Torino presenta delle novità per oggi, giovedì 5 gennaio: possono circolare nel capoluogo piemontese i veicoli diesel Euro 3, perché per loro lo stop anti-inquinamento è stato sospeso. Le ultime rilevazioni dell'Arpa sulla concentrazione di Pm10 nell'aria hanno portato a questa modifica in corsa. Resta, quindi, il consueto divieto di circolazione per quanto riguarda le auto diesel Euro 0, 1, 2, a benzina, gpl e Metano Euro 0. L'emergenza smog non è ancora rientrata, sebbene questo provvedimento sia stato adottato dal Comune di Torino due settimane fa, ma gradualmente il livello di concentrazione delle polveri sottili sta diminuendo. I valori sono in diminuzione, ma l'attenzione non cala e quindi i veicoli diesel Euro 0, 1, 2 e benzina, gpl e Metano Euro 0 adibiti al trasporto di persone non potranno circolare dalle 8 alle 19, mentre quelli adibiti al trasporto merci non potranno circolare dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Un piccolo passo in avanti.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO E ROMA OGGI, ULTIME NOTIZIE: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, I DETTAGLI (5 GENNAIO 2017) - Il blocco traffico auto resta in vigore a Roma per quanto riguarda la Z.T.L. Fascia Verde per alcune categorie veicolari per via dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare adottati con la delibera n. 76 del 2016. Per gli autoveicoli pre Euro 1 (i cosiddetti Euro 0 Diesel e Benzina), Euro 1 Diesel e Benzina, Euro 2 Diesel lo stop è permanente in questa zona dal lunedì al venerdì. Al verificarsi di condizioni di criticità da inquinamento atmosferico non devono circolare anche nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 20.30. Discorso simile per le auto storiche, che però possono circolare - oltre che il sabato e la domenica - anche nei giorni festivi infrasettimanali. Per moto, motorini, motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 di ogni tipo - cioè due-tre-quattro ruote, motore a due o a quattro tempi - il blocco traffico è valido nell'Anello Ferroviario dal lunedì al venerdì. Le moto storiche, invece, possono circolare tutti i giorni, ma non possono accedere nella Fascia Verde dalle 7.30 alle 20.30, sia nei giorni feriali che festivi, al verificarsi di criticità di inquinamento atmosferico. Gli Euro 2 Benzina che non risiedono nell'Anello Ferroviario possono circolare il sabato, la domenica e i festivi, ma se sono residenti nell'Anello Ferroviario possono, invece, circolare tutti i giorni. Lo stop è valido fino al 31 marzo 2017. Nessun problema per i veicoli Euro 3, 4, 5 e 6 Diesel, le cui eventuali limitazioni sono valutate in base al livello di inquinamento.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO E ROMA OGGI, ULTIME NOTIZIE: ALLARME IN CAMPANIA, EMERGENZA SMOG (5 GENNAIO 2017) - Quella del blocco traffico auto è un'ipotesi risolutiva che potrebbe essere presa in considerazione in Campania, dove sta crescendo l'emergenza smog. L'ultimo allarme è stato lanciato dalla sezione regionale di Legambiente, che ha elaborato i dati dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpac). Nei primi due giorni del 2017 sono stati rilevati in molte città campane valori di Pm10 che superano anche di tre volte la media. Complessivamente sono otto le città campane che hanno sforato il limite del livello di concentrazione delle polveri sottili e si tratta di Caserta, Maddaloni, Acerra, Pomigliano d'Arco, San Vitaliano, Avellino, Benevento e San Felice a Cancello. Per Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania, le amministrazioni comunali devono fare di più ed «essere meno timorosi nell'applicare nuove concrete ed efficaci politiche di mobilità sostenibile». La priorità, secondo Buonomo, è «investire su uno svecchiamento del parco autobus puntando su mezzi al metano, su un trasporto pubblico locale moderno, treni per pendolari e mobilità alternativa».

br/>© Riproduzione Riservata.