Befana 2017/ Frasi di auguri, video e immagini per WhatsApp e Facebook (Epifania, oggi 5 gennaio 2017)

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: DEDICHE ORIGINALI E CATTIVELLE (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Avete trovato una frase perfetta per fare gli auguri in modo speciale nel giorno della Befana? Il tempo è quasi scaduto, quindi è giunto il momento di trovare la dedica perfetta, che racchiuda allo stesso tempo un messaggio divertente, e perchè no, anche un po' cattivello. Se pensate dunque che la Befana possa essere paragonata ad una vostra amica, parente o alla fidanzata, non potrete fare a meno di prendere in considerazione una delle seguenti frasi originali: ' Ho saputo che offrono 500 euro a chi trova la Befana: dammene il doppio, altrimenti gli dico dove sei' , ' Preannunciata un'ondata di gelo per il 6 gennaio. Mi raccomando, copriti bene a cavallo della scopa e non farmi preoccupare' , 'A.B.I Associazione Befane Italiane. Gentili socie, vi preghiamo gentilmente di rinnovare entro il 6 gennaio le vostre tessere annuali. Avrete diritto gratuitamente a due buoni per barba e baffi presso la vostra estetista preferita e al bollino blu per le vostre scope', ' Mi raccomando, ci vediamo il pomeriggio del 5 gennaio per i preparativi, per dividerci le zone e per la consueta revisione della scopa dal meccanico. Poi iniziamo a lavorare a mezzanotte in punto, avvisa anche le altre.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: IMMAGINI DIVERTENTI DA YOUTUBE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il conto alla rovescia è iniziato per una delle feste dell'anno più gradite da grandi e piccini: la Befana arriverà nella notte tra il 5 e il 6 gennaio e rappresenterà l'occasione perfetta per inviare una dedica ai propri amici con un simpatico messaggio, sia esso rappresentato solo dalle parole per il classico sms o ancor meglio un video o una foto con annessa una divertente frase. Il web pullula di simpatiche proposte nelle quali non mancano riferimenti di ogni tipo alla vecchina, immancabilmente paragonata alla donna. Sono davvero tantissime le frasi che potranno essere utilizzate per inviare un messaggio da auguri ad una cara amica, associate proprio ad un video da spedire attraverso WhatsApp o postare nella propria pagina Facebook o Instagram. Chi desiderasse ricordare la tradizionale filastrocca 'la Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte e il vestito alla romana ' potrà farlo cliccando qui e scaricando il video nel quale verrà proposto il paragone tra il 6 gennaio e l'8 marzo, giorno della festa della donna. Sempre in un simpatico filmato, clicca qui per scaricarlo, si trova invece scritta la frase: 'Volevamo informarla che abbiamo ricevuto il suo curriculum, e siamo lieti di comunicarle che per il 6 gennaio lei è stata assunta'. E perché non pensare ad una canzone dedicata alla Befana: ecco A te di Jovanatti in versione modificata e cantata dall'insostituibile Tom!

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: UN AUGURIO SPECIALE IN RIMA! (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Siete amanti delle rime e siete alla ricerca di un augurio di buona Befana 2017 che non manchi della simpatica cadenza ritmata? Siete proprio nel posto giusto! Qui potrete trovare una serie di divertenti proposte da utilizzare per spedire un divertente sms o un messaggio via Facebook o WhatsApp alle vostre amiche o parenti, con una frase rigorasamente in rima e siamo certi che la risata sarà assicurata. Ecco di seguito una serie di proposte che sicuramente vi faranno fare un gran figurone in occasione della festa dell'Epifania: ' Io l'ho vista la Befana, era sul cielo che volava con scopa e calzini, s'intrufolava nei camini, per portare gioia e amore ad ogni bimbo e al suo genitore' , ' la Befana poverina non sta bene stamattina, e comunque ti ha pensato e un augurio ti ha mandato: come primo la salute, con le gioie più volute, e poi segue l'allegria che non guasta tuttavia. La Befana molto astuta di manda un bacio e ti saluta' , ' Scopa scopetta, la sfortuna ora aspetta! Rospo rospino, il nuovo anno sarà divino. Se la sfortuna vorrai evitare, a tre Befane questo messaggio devi mandare'.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: LA “DISCESA CON LA SCOPA” A FIRENZE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - A Firenze quest’anno la Befana si fa “benefica”: il 6 gennaio prossimo la grande festa dell’Epifania nel capoluogo toscano vede una divertente novità, promossa proprio per un gesto di solidarietà verso le popolazioni terremotate. IN pratica, per la prima volta la Befana si calerà dalla Loggia dei Lanzi, in piazza Signoria a Firenze per poi distribuire a tutti i bambini presenti caramelle (chissà se ci sarà anche del carbone “calato” dall’alto) e dolci d’ogni gusto. A lato, ci sarà anche una raccolta di soldi per tutti i popoli del centro Italia colpiti dal terremoto negli ultimi mesi. Quando lo show? Come riporta il sito del Comune di Firenze, per gli auguri di una buona Epifania e ottima Befana “volante” il ritrovo è alle 6.30: «l’impresa sarà possibile grazie al supporto logistico del museo degli Uffizi, al contributo operativo del gruppo storico dei vigili del fuoco e della compagine dei volontari Vvf insieme al personale operativo del comando di Firenze. La Befana darà prova di capacità acrobatiche non indifferenti, calandosi dalla terrazza sopra la Loggia dei Lanzi, manovra non semplice: saranno impegnati nella discesa, oltre alla Befana, anche due pompieri che le presteranno assistenza», riporta l’Ansa Toscana.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: LA BEFANA PORTA L'INVERNO (OGGI, 4 GENNAIO 2017) Lo sapevate che la Befana oltre a portare dolci e carbone, a bimbi e adulti buoni e cattivi, quest'anno porterà l'inverno quello vero che ancora non abbiamo visto dalle nostre parti. La befana dunque apre ufficialmente a livello meteo la stagione invernale soprattutto per quanto riguarda le temperature. Le previsioni del tempo nell'ultima ora infatti ribadiscono l'arrivo di un'ondata di gelo su tutto il nostro paese. La rete meteo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) ci parla di onde di vento che raggiungo i cento chilometri orari. Nello specifico abbiamo visto raffiche da 98 km/h nel parco del Gran Paradiso, 100.8 in valle di Susa e addirittura 106.2 in Valsesia. Le temperature quindi si irrigidiranno arrivando addirittura a toccare i meno tredici gradi a duemila metri per salire a meno sei in pianura e collina. Nonostante questo non ci dovrebbero essere delle nevicate per quanto riguarda la settimana dell'Epifania. Questo weekend che arriva comunque sarà veramente freddo e con l'obbligo di stare attenti soprattutto quando ci si metterà al volante.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: IL RICORDO DEI RE MAGI (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Il 6 gennaio non è solo il giorno tradizionalmente dedicato alla Befana ma è soprattutto una ricorrenza cristiana nella quale si celebra la visita dei Re Magi a Gesù Bambino. E' per questo che, oltre alle tradizionali frasi di auguri dedicate all'immancabile e simpatica Befana, non possono mancare anche le dediche che menzionano proprio i tre re che hanno percorso migliaia di chilometri per portare oro, incenso e mirra al Bambinello. Sono tante le proposte per un auguri speciale nel quale sono proprio loro gli indiscussi protagonisti; come non ricordare a tal proposito la frase di Papa Benedetto XVI: ' I Re Magi erano persone certe che nella creazione esiste quella che potremo definire la firma di Dio, una firma che l'uomo può e deve tentare di scoprire e decifrare'. Sono tante anche le filastrocche che ricordano i Re Magi, ecco alcune parti di esse che potranno essere usate come messaggi di auguri: ' La stella sulla capanna di Giuseppe alfine si fermò e i santi tre Re Magi alla soglia si poteron affacciar. Muggiva il bue, piangeva il bambinello e i Re Magi cominciaron a cantar' , ' Nel percorso dei Re Magi è simboleggiato il destino di ogni uomo: la nostra vita è un camminare, illuminati dalle luci che rischiarano la strada, per trovare la pienezza della verità e dell'amore' (Papa Francesco).

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: LE DEDICHE PIU' SIMPATICHE PER LE DONNE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Anche in questo 2017 la Befana arriva. E l'Epifania tutte le feste porta via ma quale migliore occasione per inviare una dedica d'auguri ai propri amici, o meglio, alle proprie amiche! Nessuno è, infatti, migliore della Befana per prendere da spunto per un simpatico augurio da inviare alle amiche, parenti o alla propria innamorata. Il paragone tra la donna e la Befana è infatti inevitabile ed è per questo che sono numerosissime le frasi d'auguri dedicate alla simpatica vecchietta che giunge nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, portando con sé doni e anche qualche sana risata. Se dunque avete bisogno di qualche spunto, immagini o video per gli auguri della Befana un pensiero da inviare via Facebook, Twitter, WhatsApp o più semplicemente attraverso il classico sms, ecco una serie di idee per voi: 'Stasera a Superquark trasmettono uno speciale sulle Befane: cosa fanno, come mangiano, come si riproducono? Quanto ti ha pagato Piero Angela per pagare la tua vita in televisione?' , ' Stanotte ho alzato gli occhi al cielo e tra un milione di stelle ho visto te. Mi spieghi dove te ne vai con quella scopa?' , ' Tieni a mente i miei consigli per oggi: copriti bene perché fa freddo, attenzione alla nebbia e al traffico aereo, allaccia le cinture anche se sei su una... scopa!' , 'Se la Befana vedendoti dovesse buttarti ai tuoi piedi, capiscila: siamo in tempo di crisi, ha paura che le porterai via il posto di lavoro' , ' Ho letto sul giornale che Babbo Natale ricomprensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la Befana. Quindi o mi dai il doppio o gli dico dove sei!'

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: LE FILASTROCCHE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Sono molte le filastrocche ispirate alla storia della Befana, la simpatica vecchina che, nonostante il brutto aspetto, porta dolci ai bambini (e ai grandi) buoni e carbone per chi non si è comportato bene. La filastrocca più famosa nonché versione originale è: "La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana, viva viva la Befana!". Da questa versione ne sono poi ovviamente nate delle altre che cambiano a seconda della regione. Ad esempio in Toscana si dice: "La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, attraversa tutti i tetti, porta bambole e confetti". La celebre strofa è stata poi ripresa anche nella letteratura e in particolare da Giovanni Pascoli, che all'inizio del suo componimento La Befana, recita: "Viene viene la Befana, vien dai monti a notte fonda. Come è stanca! La circonda neve, gelo e tramontana". Frasi molto breve e carine da insegnare e anche da mandare ai propri amici per un augurio che sia più in linea con la tradizione del 6 gennaio.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: FRANK MATANO FA IRONIA SULLA NONNA (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Frank Matano si aggiunge ai tanti auguri vip in vista dell'Epifania 2017 che cade tra due giorni venerdì prossimo. La Befana è molto attesa dai bambini che sicuramente aspettano più che lei i dolcetti che troveranno nella calzetta. La nuova Iena su Twitter dedica spazio alla nonna prendendola con un po' di ironia. Ecco il suo tweet: "L'unica Befana che arriverà il sei gennaio a casa mia è mia nonna. Non solo, porterà solo scatole di biscotti con dentroset da cucito", clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower. Ovviamente si riferisce a quelle scatole blu di biscotti davvero buonissimi, ma che spesso regalavano burtte sorprese. Questo perchè dentro la scatola di metallo le nonne, finiti i biscotti, usavano mettere ago e filo con i relativi rotolini oltre a lampo e tutto quello che può servire per il cucito. Il post è veramente ironico infatti in poco tempo sono tantissimi i like e i retweet di chi ha voluto portare Frank Matano sulla sua bacheca.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: CANZONI CLASSICHE E NON SOLO (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Avete trovato una simpatica frase o una dedica originale da inviare nel giorno della Befana? Se ancora siete in alto mare e non sapete come fare per non risultare banali, eccovi qualche idea divertente che sicuramente sorprenderà i vostri amici e i loro bambini. In occasione del 6 gennaio 2017, infatti, sarà possibile inviare un messaggio d'auguri riproponendo qualcuna delle canzoni dedicate alla vecchietta che porta i doni, siano esse dei brani classici della musica italiana che creazioni più moderne e divertenti. E quando si parla delle canzoni dedicate alla portatrice di doni per eccellenza, non potrà mancare 'La Befana trullalà' di Gianni Morandi, un brano classico accompagnato anche da un video divertente (clicca qui per vederlo). Altre proposte divertenti, e graditissime anche ai più piccoli, possono essere anche 'La Befana quatta quatta' di Daniela Cologgi e Paola Serafino direttamente dalla Banda dello Zecchino. Che dire poi di 'Arriva la Befana' di Le Mele Canterine? Ce n'è davvero di tutti i gusti per un auguri speciale che permetta di concludere al meglio le festività natalizie.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: FRASI GENTILI E ROMANTICHE (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - Avete in mente di inviare una frase di auguri non troppo cattivella il giorno della Befana 2017? Se la vostra idea è di proporre una dedica originale ma non caratterizzata dalle solite prese in giro e dagli inevitabili paragoni donna - Befana, ecco a voi alcune idee che potranno esservi d'aiuto: non bisogna essere per forza ironici e severi con le donne in questa ricorrenza di inizio gennaio! Pensiamo quindi ad un delicato messaggio che un uomo potrebbe inviare alla sua fidanzata, moglie o ad una semplice amica il giorno del 6 gennaio 2017: 'Se fossi la Befana e potessi volare su una scopa... verrei da te per donarti mille baci, diecimila carezze e centomila momenti indimenticabili' , ' Sei la mia Befana preferita, non ti cambierei con nessuna donna al mondo' , ' Ieri guardando le stelle ti ho visto in cielo con la tua scopa, ma anche se hai dovuto lavorare tutta la notte, sei sempre tu la mia stella più bella'.

