DANIELA ROVERI / News, nessuna anomalia nella vita privata della vittima: si cerca il movente (Oggi, 5 gennaio 2017)

DANIELA ROVERI NEWS: INDAGINI IN CORSO NELLA VITA PRIVATA DELLA VITTIMA, CROLLA L’IPOTESI DELLA RAPINA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Procedono le indagini sull'uccisione di Daniela Roveri, la manager d'azienda 48enne sgozzata lo scorso 20 dicembre nell'androne del palazzo nel quale viveva insieme alla madre, nel quartiere Colognola a Bergamo. Ad oggi sono ancora molti gli enigmi da risolvere, a partire dal primo, quello che desta la maggiore preoccupazione nell'intera provincia Bergamasca: esiste un serial killer a piede libero capace di uccidere ancora? Quesito, questo, che sorge alla luce delle ferite simili ritrovate sul cadavere di un'altra donna della zona, Gianna Del Gaudio. La risposta a questo essenziale dubbio giungerà solo nelle prossime ore, quando gli esperti di medicina legale che si sono occupati delle autopsie delle due donne uccise, si confronteranno confermando o meno la medesima mano dietro i due efferati delitti. Tornando al caso di Daniela Roveri, il portale Bergamonews.it ha reso note le parole shock del vicino di casa della 48enne, Fabio Dozio, colui che trovò per primo il cadavere della donna, avvertito dal figlio, e che diede immediatamente l'allarme al 118 nel vano tentativo di salvarle la vita. Per Daniela però, era già troppo tardi: il suo killer l'aveva freddata poco prima con un unico violento fendente alla gola in un crescendo di rabbia ed ostilità, forse alimentati da tempo stando alle modalità del delitto. "Daniela aveva la bocca spalancata, gli occhi sbarrati e lo sguardo rivolto verso l’ascensore come se volesse salire: aveva la morte in faccia. Una scena straziante che non scorderò mai", ha raccontato il vicino di casa, dopo essersi trovato al cospetto del cadavere di Daniela Roveri. Intanto, il lavoro degli inquirenti prosegue senza sosta cercando di trovare indizi o piccoli dettagli scavando nella vita privata della vittima, un'esistenza apparentemente priva di rancori, divisa tra il lavoro in azienda, alla Ikra di San Paolo d’Argon, palestra e casa. Per ore è stata sentita la madre di Daniela, Silvia Armati, ma dalle indiscrezioni pare che dai suoi racconti non sarebbe emerso nulla di anomalo rispetto alle frequentazioni e alle abitudini della figlia. Chi ha ucciso allora Daniela Roveri, e soprattutto perché? Il movente della rapina sembra aver lasciato definitivamente il posto a quello passionale o professionale, ma a tal proposito gli elementi in mano agli inquirenti sarebbero ancora troppo esigui per poter far presagire ad una svolta imminente nel giallo.

© Riproduzione Riservata.