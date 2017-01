DOLCE E GABBANA & DONALD TRUMP / Polemica per l'abito indossato dalla First Lady Melania (oggi, 5 gennaio 2017)

DOLCE E GABBANA & DONALD TRUMP, POLEMICA PER L'ABITO INDOSSATO DALLA FIRST LADY (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Non cessano le polemiche riguardo Donald Trump, il neo eletto presidente degli Stati Uniti d'America: a far scalpore però, non sono state le sue dichiarazioni stavolta, ma il fatto che la first lady Melania abbia indossato un tubino nero firmato Dolce e Gabbana. Gli stilisti hanno deciso di ringraziare pubblicamente la donna con un post sui loro social network, postando una foto di Melania Trump insieme al marito ringraziandola per aver scelto il loro abito. Subito il post ha causato numerose polemiche: sono stati in tanti a dire allo stilista che non dovrebbe essere orgoglioso di aver vestito la moglie del magnate, noto soprattutto per le sue frasi razziste e omofobe. Sono diversi gli stilisti che, da quando Donald Trump è stato eletto, si sono rifiutati di vestire Melania: tra questi anche Sophie Theallet - stilista francese che in passato ha vestito più volte Michelle Obama - che ha chiesto ai suoi colleghi di non creare abiti per Melania. Di diverso avviso gli stilisti Dolce e Gabbana, che sono rimasti invece sconcertati delle polemiche che si sono alzate per un singolo abito.

DOLCE E GABBANA & DONALD TRUMP, POLEMICA PER L'ABITO INDOSSATO DALLA FIRST LADY: LA REPLICA DELLO STILISTA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Nonostante siano passati ormai un po' di giorni da quando Dolce e Gabbana hanno ringraziato pubblicamente Melania, la moglie di Donald Trump, per l'abito indossato, le polemiche non accennano a placarsi: per questo gli stilisti hanno deciso di rispondere pubblicamente tramite le pagine del Corriere della Sera. "È stata una sorpresa anche per me. Ho visto la foto su un sito inglese e mi sono detto: ma è un nostro abito! Perché sia chiaro: Melania quel tubino nero se l'è comprato da sola, non so nemmeno dove", ha detto Stefano Gabbana. "Così ho postato l'immagine su Instagram, ringraziandola per la scelta. Cosa avrei dovuto fare? Dire: lei no, prego, si tolga il mio vestito? Io non discrimino nessuno e cerco di rispettare tutti, ma questo non vuol dire essere d'accordo con le loro idee". Non sappiamo quanto ancora andrà avanti questa polemica, ma una cosa è certa: Melania Trump di certo non smetterà di comprare vestiti di marche famose, anche se gli stilisti si rifiutano di vestirla. Clicca qui per leggere il post di Dolce e Gabbana.

