DUPLICE OMICIDIO DI PARMA / News, Luca Manici e Gabriela Altamirano: fermato l’ex fidanzato di una delle vittime (Oggi, 5 gennaio 2017)

DUPLICE OMICIDIO DI PARMA, NEWS: FERMATO L’EX FIDANZATO DI GABRIELA ALTAMIRANO, UNA DELLE VITTIME INSIEME A LUCA MANICI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Le indagini sul duplice omicidio di Parma e che è costato la vita a Luca Manici, transessuale 47enne nota come Kelly e a Gabriela Altamirano, 45enne argentina, hanno portato oggi ad un fermo. Si tratta di Samuele Turco, 42enne ed ex compagno della sudamericana, confermando così la pista passionale, sin da subito seguita dalla polizia. Ne dà notizia TgCom24, sottolineando come alla base dell'omicidio ci fosse la delusione da parte dell'uomo fermato in seguito alla fine della sua relazione con la Altamirano. Un malessere che Turco aveva espresso in modo esplicito sulla sua pagina Facebook, non solo in merito alla fine della sua storia amorosa ma anche per il fatto che la sua ormai ex frequentasse un circolo per scambisti. Il duplice delitto si è infatti consumato in un club a luci rosse, alle porte di Parma, l'Angelica Vip Club, di proprietà della transessuale Kelly, anche lei vittima della follia omicida di Samuele Turco. Quest'ultima sarebbe stata uccisa molto probabilmente in quanto ritenuta dal presunto assassino una testimone scomoda o per vendetta, proprio alla luce della frequentazione da parte dell'argentina del suo club. La polizia, dunque, ha confermato il coinvolgimento di Samuele Turco nel giallo sul duplice omicidio di Parma anche perché l'assassino aveva infierito con particolare violenza sulla 45enne sudamericana, alimentando dunque la pista passionale. Dall'autopsia compiuta sui due corpi era emersa la morte di Luca Manici in seguito alle coltellate, mentre Gabriela Altamirano è stata anche lei accoltellata ma il decesso sarebbe sopraggiunto per strangolamento. Le piste inizialmente seguite erano state quella del festino a luci rosse dagli esiti drammatici e quella della gelosia verso una delle vittima, quest'ultima poi confermata in seguito al fermo dell'uomo 42enne.

