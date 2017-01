GIUSEPPA SAVATTA / Delitto di Gela, ora la mamma chiede perdono dopo l'omicidio delle due figlie (Oggi, 5 gennaio 2017)

GIUSEPPA SAVATTA, DELITTO DI GELA: LA MAMMA CHIEDE PERDONO DAL CARCERE DI AGRIGENTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2016) - Giuseppa Savatta, la mamma di Gela che lo scorso 27 dicembre si è macchiata del delitto atroce delle sue due bambine, Maria Sofia e Gaia, rispettivamente di 9 e 7 anni, avrebbe chiesto perdono. A darne notizia è il sito Canicattiweb.it, che rivela alcune indiscrezioni relative alla 41enne, da alcuni giorni trasferita nel carcere di Agrigento dopo essere stata precedentemente piantonata in ospedale. La donna, dopo aver ucciso, strangolandole, le sue due bambine, aveva tentato il suicidio avvelenandosi con la candeggina. A salvarla è stato il marito, Vincenzo Trainito, con il quale da tempo si parlava di separazione, sebbene la causa del duplice delitto di Gela sarebbe da ricondurre alla profonda depressione della quale da anni soffriva Giuseppa Savatta, insegnante di sostegno. Stando alle ultime notizie sull'attuale stato della donna, trasferita di recente nella struttura carceraria di Contrada Petrusa, Giuseppa Savatta sarebbe triste, avvilita e disorientata e proprio questo suo stato di forte depressione sia fisica ma soprattutto psicologica, avrebbe spinto a disporre della sorveglianza a vista, al fine di scongiurate un nuovo tentativo di suicidio, come avvenuto subito dopo l'uccisione delle sue due figliolette, strangolare a mani nude, come dichiarato dalla stessa mamma di Gela ai magistrati. Questi ultimi avrebbero reso noto la ricostruzione dei tragici eventi avvenuti pochi giorni dopo lo scorso Natale, secondo i quali Giuseppa Savatta sarebbe stata bloccata dal marito proprio mentre tentava di uccidersi. "Era armata di coltello, era all’interno della vasca da bagno e puzzava di candeggina", hanno dichiarato gli inquirenti, i quali hanno confermato anche l'uso di un flessibile sempre nel tentativo di togliersi la vita. Nel corso della conferenza stampa sarebbero emersi nuovi retroscena shock: Giuseppa Savatta avrebbe riportato numerose escoriazioni sul corpo e sul viso. Gli inquirenti ne hanno motivato la provenienza asserendo che i segni sarebbero stati causati dalle due bambine, nel vano tentativo di sottrarsi alla violenza della madre, prima di morire strangolate dalle sue stesse mani.

