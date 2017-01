IMMAGINI BEFANA 2017 / Video, auguri con frasi, sms, gif animate per WhtasApp e Facebook (oggi, 5 gennaio)

IMMAGINI E VIDEO BEFANA 2017, AUGURI PER L’EPIFANIA: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE, GIF ANIMATE Anche la Befana sarà protagonista degli auguri che gli italiani si scambieranno in questo inizio 2017 in modo, ormai sempre più diffuso, tecnologico. E forse sarà l’occasione in cui sfoggiare frasi, immagini, video, cartoline o gif animate più divertenti. Più che altro con i propri amici e soprattutto amiche. Si sa, infatti, che spesso a diverse donne si fanno gli auguri per questa festa, chiamandole simpaticamente befane. E molte di loro, ormai, accettano con autoironia la cosa, immedesimandosi nei panni della simpatica vecchina che porta dolci e regali ormai non più solamente ai bambini. Diversamente dal Capodanno o dal Natale, non ci sarà per forza la necessità di personalizzare o diversificare gli auguri a seconda dei destinatari, ma questo non vuol dire che non servirà impegno e ricerca per trovare l’immagine o la frase migliore per i propri sms o messaggi su WhatsApp. Non mancherà chi, purtroppo, ricorderà che “l’Epifania tutte le feste si porta via”. Contando sul fatto che il 6 gennaio quest’anno cade di venerdì e quindi ci sarà ancora un fine settimana da potersi godere prima di rientrare in ufficio o a scuola dopo le vacanze.

IMMAGINI E VIDEO BEFANA 2017, AUGURI PER L’EPIFANIA: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE, GIF ANIMATE LE DEDICHE PIU' SIMPATICHE PER LE DONNE - Anche in questo 2017 la Befana arriva. E l'Epifania tutte le feste porta via ma quale migliore occasione per inviare una dedica d'auguri ai propri amici, o meglio, alle proprie amiche! Nessuno è, infatti, migliore della Befana per prendere da spunto per un simpatico augurio da inviare alle amiche, parenti o alla propria innamorata. Il paragone tra la donna e la Befana è infatti inevitabile ed è per questo che sono numerosissime le frasi d'auguri dedicate alla simpatica vecchietta che giunge nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, portando con sé doni e anche qualche sana risata. Se dunque avete bisogno di qualche spunto, immagini o video per gli auguri della Befana un pensiero da inviare via Facebook, Twitter, WhatsApp o più semplicemente attraverso il classico sms, ecco una serie di idee per voi: 'Stasera a Superquark trasmettono uno speciale sulle Befane: cosa fanno, come mangiano, come si riproducono? Quanto ti ha pagato Piero Angela per pagare la tua vita in televisione?' , ' Stanotte ho alzato gli occhi al cielo e tra un milione di stelle ho visto te. Mi spieghi dove te ne vai con quella scopa?' , ' Tieni a mente i miei consigli per oggi: copriti bene perché fa freddo, attenzione alla nebbia e al traffico aereo, allaccia le cinture anche se sei su una... scopa!' , 'Se la Befana vedendoti dovesse buttarti ai tuoi piedi, capiscila: siamo in tempo di crisi, ha paura che le porterai via il posto di lavoro' , ' Ho letto sul giornale che Babbo Natale ricomprensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la Befana. Quindi o mi dai il doppio o gli dico dove sei!'

IMMAGINI E VIDEO BEFANA 2017, AUGURI PER L’EPIFANIA: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE, GIF ANIMATE: LE FILASTROCCHE Sono molte le filastrocche ispirate alla storia della Befana, la simpatica vecchina che, nonostante il brutto aspetto, porta dolci ai bambini (e ai grandi) buoni e carbone per chi non si è comportato bene. La filastrocca più famosa nonché versione originale è: "La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana, viva viva la Befana!". Da questa versione ne sono poi ovviamente nate delle altre che cambiano a seconda della regione. Ad esempio in Toscana si dice: "La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, attraversa tutti i tetti, porta bambole e confetti". La celebre strofa è stata poi ripresa anche nella letteratura e in particolare da Giovanni Pascoli, che all'inizio del suo componimento La Befana, recita: "Viene viene la Befana, vien dai monti a notte fonda. Come è stanca! La circonda neve, gelo e tramontana". Frasi molto breve e carine da insegnare e anche da mandare ai propri amici per un augurio che sia più in linea con latradizione del 6 gennaio.

IMMAGINI E VIDEO BEFANA 2017, AUGURI PER L’EPIFANIA: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE, GIF ANIMATE: FRANK MATANO FA IRONIA SULLA NONNA - Frank Matano si aggiunge ai tanti auguri vip in vista dell'Epifania 2017 che cade tra due giorni venerdì prossimo. La Befana è molto attesa dai bambini che sicuramente aspettano più che lei i dolcetti che troveranno nella calzetta. La nuova Iena su Twitter dedica spazio alla nonna prendendola con un po' di ironia. Ecco il suo tweet: "L'unica Befana che arriverà il sei gennaio a casa mia è mia nonna. Non solo, porterà solo scatole di biscotti con dentroset da cucito", clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower. Ovviamente si riferisce a quelle scatole blu di biscotti davvero buonissimi, ma che spesso regalavano burtte sorprese. Questo perchè dentro la scatola di metallo le nonne, finiti i biscotti, usavano mettere ago e filo con i relativi rotolini oltre a lampo e tutto quello che può servire per il cucito. Il post è veramente ironico infatti in poco tempo sono tantissimi i like e i retweet di chi ha voluto portare Frank Matano sulla sua bacheca.

IMMAGINI E VIDEO BEFANA 2017, AUGURI PER L’EPIFANIA: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE, GIF ANIMATE: CANZONI CLASSICHE E NON SOLO - Avete trovato una simpatica frase o una dedica originale da inviare nel giorno della Befana? Se ancora siete in alto mare e non sapete come fare per non risultare banali, eccovi qualche idea divertente che sicuramente sorprenderà i vostri amici e i loro bambini. In occasione del 6 gennaio 2017, infatti, sarà possibile inviare un messaggio d'auguri riproponendo qualcuna delle canzoni dedicate alla vecchietta che porta i doni, siano esse dei brani classici della musica italiana che creazioni più moderne e divertenti. E quando si parla delle canzoni dedicate alla portatrice di doni per eccellenza, non potrà mancare 'La Befana trullalà' di Gianni Morandi, un brano classico accompagnato anche da un video divertente (clicca qui per vederlo). Altre proposte divertenti, e graditissime anche ai più piccoli, possono essere anche 'La Befana quatta quatta' di Daniela Cologgi e Paola Serafino direttamente dalla Banda dello Zecchino. Che dire poi di 'Arriva la Befana' di Le Mele Canterine? Ce n'è davvero di tutti i gusti per un auguri speciale che permetta di concludere al meglio le festività natalizie.



IMMAGINI E VIDEO BEFANA 2017, AUGURI PER L’EPIFANIA: FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE, GIF ANIMATE: FRASI GENTILI E ROMANTICHE - Avete in mente di inviare una frase di auguri non troppo cattivella il giorno della Befana 2017? Se la vostra idea è di proporre una dedica originale ma non caratterizzata dalle solite prese in giro e dagli inevitabili paragoni donna - Befana, ecco a voi alcune idee che potranno esservi d'aiuto: non bisogna essere per forza ironici e severi con le donne in questa ricorrenza di inizio gennaio! Pensiamo quindi ad un delicato messaggio che un uomo potrebbe inviare alla sua fidanzata, moglie o ad una semplice amica il giorno del 6 gennaio 2017: 'Se fossi la Befana e potessi volare su una scopa... verrei da te per donarti mille baci, diecimila carezze e centomila momenti indimenticabili' , ' Sei la mia Befana preferita, non ti cambierei con nessuna donna al mondo' , ' Ieri guardando le stelle ti ho visto in cielo con la tua scopa, ma anche se hai dovuto lavorare tutta la notte, sei sempre tu la mia stella più bella'.



© Riproduzione Riservata.