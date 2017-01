Incidente Stradale / News, Mestrino (Padova): scontro mortale auto-camion. Genova, grave motociclista dopo tamponamento (oggi, 5 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE NEWS, MESTRINO (PADOVA): SCONTRO MORTALE TRA AUTI E CAMION (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Brutto risveglio questa mattina per la provincia di Padova: incidente stradale purtroppo mortale in zona Mestrino, precisamente nella frazione di Arlesega: pochi minuti fa, lo schianto tra un’auto e un camion lungo la statale di Via Mestrina ha causato la morte dell’autista sul veicolo schiantato contro il camion. Alle 9 del mattino sulla Mestrina, causando ancora adesso disagi sul traffico, la tragedia che purtroppo i sanitari e l’intervento anche dell’elicottero del Suem non hanno potuto evitare. Ancora non si conoscono né i dettagli della dinamica stessa dell’incidente e neanche le condizioni di salute del camionista, che ha riportato ferite ma non paiono gravi quanto lo sfortunato altro autista. Ovviamente, in seguito all'incidente e per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi il traffico lungo la statale ha subito pesanti rallentamenti. Nelle prossime ore saranno resi noti dalle prime ricostruzioni degli inquirenti anche le motivazioni del brutto incidente, l’ennesimo sulle strade italiane di questo inizio 2017.

INCIDENTE STRADALE NEWS, GENOVA: GRAVE MOTOCICLISTA DOPO TAMPONAMENTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Nella notte è un altro incidente stradale che ha rischiato di produrre un bilancio altrettanto negativo: per fortuna vittime non ci sono state, ma un ferito grave comunque è giunto in ospedale dopo lo schianto tra una moto e un’auto a Sestri Ponente, in provincia di Genova. La dinamica, raccontata dai colleghi di GenovaToday, è ancora confusa ma riguarda sostanzialmente un motociclista che ha riportato gravi conseguenze dopo l’incidente frontale attorno alle 22 di ieri sera. «Nell'incidente sono rimaste coinvolte la moto e un'auto. Il centauro ha battuto violentemente il viso a terra ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata». Ancora rilievi in corso in queste ore per provare a capire dove siano le varie responsabilità dei due veicoli e soprattutto se si dovrà aprire un’inchiesta oppure no.

