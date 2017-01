LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA/ News, Saronno: chiarita la posizione della cugina dell’infermiera (ultime notizie oggi, 5 gennaio 2017)

LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA, SARONNO: SENTITA LA CUCINA DELL’INFERMIERA, STRALCIATA LA SUA POSIZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Le indagini sul caso di Saronno e sulle morti sospette in corsia e non solo, esploso lo scorso 29 novembre con l'arresto di Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga, amanti e rispettivamente infermiera e medico anestesista presso l'ospedale della città, hanno visto coinvolta anche una cugina della donna. Si tratta di Filomena Pistidda, 68enne, sentita nei giorni scorsi dai magistrati e chiamata a deporre in Procura a Busto Arsizio. Ne dà notizia il portale online La Provincia di Varese, rivelando le ultime novità in merito all'inchiesta che vede Laura Taroni accusata in concorso del delitto del marito Massimo Guerra, avvenuto grazie alla complicità del suo amante. Quest'ultimo, Leonardo Cazzaniga, artefice del cosiddetto "protocollo Cazzaniga", è invece accusato di aver procurato la morte di quattro pazienti presso il Pronto Soccorso nel quale lavorava, somministrando loro un mix letale di farmaci, probabilmente il medesimo usato per uccidere anche il marito della Taroni. Filomena Pistidda, cugina dell'infermiera in carcere, risulta indagata per false dichiarazioni alla procura quando fu interrogata nel 2015 in merito alle indagini già allora in corso sulla cugina e su Leonardo Cazzaniga. La donna avrebbe risposto a tutte le domande dei magistrati e la sua posizione sarebbe stata stralciata dall'inchiesta principale che coinvolge i due amanti e i vertici dell'ospedale di Saronno dove sarebbero avvenute le maggiori morti sospette. Massimo riserbo su quanto dichiarato dalla 68enne, difesa dall'avvocato Elisabetta Brusa e che risulta essere la sola della famiglia che finora avrebbe mantenuto contatti con Laura Taroni, come confermato dal suo legale. Qualche indiscrezione è tuttavia emersa: a quanto pare alla donna sarebbero stati chiesti ulteriori dettagli sui rapporti tra i due amanti diabolici ed alcuni chiarimenti in merito alla morte del marito di Laura Taroni e della madre, anch'essa ritenuta sospetta sebbene non figuri al momento nelle carte d'indagine. Le loro telefonate sarebbero state intercettate per due anni ma a quanto pare non sarebbe emerso nessun dettaglio in merito alla morte di Guerra, eppure, alla luce dello stretto rapporto tra le due cugine, secondo gli inquirenti la Taroni avrebbe potuto confidarle qualcosa di persona. Ai magistrati, nei giorni scorsi la 68enne avrebbe categoricamente smentito di essere venuta a conoscenza dalla cugina di morti sospette, omicidi in corsia e sovradosaggi di farmaci. L'avvocato Brusa ha poi rivelato qualcosa in più proprio sulle attuali condizioni della presunta infermiera killer. "In carcere la mia assistita ha trovato Laura Taroni estremamente provata. Piange e chiede in continuazione di poter vedere i suoi figli. Vederli è il suo principale desiderio", ha dichiarato il legale.

