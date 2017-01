MENINGITE/ Cos'è? Ultime notizie, allarme o psicosi: in Italia i casi sono in aumento? (news oggi, 5 gennaio 2017)

MENINGITE, ULTIME NOTIZIE: CASI IN AUMENTO IN ITALIA? (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Mentre i media sembrano aver attenuato, solo per qualche giorno, l’interesse sui casi di meningite che tra fine 2016 e inizio 2017 sono scoppiati un po’ dovunque da nord a sud, con particolare attenzione sempre in Toscana, resta aperta la domanda che molti cittadini normali si sono fatti in queste settimane, decidendo nel frattempo di procedere con vaccinazioni intensive. “Ma i casi sono davvero in aumento rispetto alla media?”: ecco, a questa domanda ha risposto con chiarezza un medico dell’Istituto di Genetica Molecolare del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Dottor Giovanni Maga, intervistato dalla Stampa di Torino. «Nel nostro Paese non c’è alcuna emergenza meningite: i casi annui di meningite da meningococco sono più o meno stabili e inferiori a 200. A confronto, le meningiti da pneumococco sono oltre 1000 mentre quelle da H. infuenzae sono quasi scomparse grazie alla vaccinazione. Siamo di fronte a un numero di casi in linea con gli scorsi anni e, purtroppo, alcuni sono casi letali. Di solito il meningococco può dare forme fulminanti anche nel 10-20 per cento dei casi, il che significa attendersi una ventina di decessi all’anno». Una vera emergenza dunque pare non esserci, anche se ovviamente la situazione rimane monitorate per l’eccezionale, in senso negativo, esplosione di casi, o presunti tali, in poche settimane concentrate.

MENINGITE, ULTIME NOTIZIE: IL PIANO VACCINAZIONE DEL MINISTERO SALUTE (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Per rassicurare la popolazione italiana spaventata dai recenti casi di meningite di tipo meningococcica (ceppo C) il ministero della Salute ha avviato un piano di vaccini speciale e gratuito da distribuire nei prossimi mesi per tutti i richiedenti: lo precisa in una seconda nota stamane proprio il dicastero guidato dal Ministro Beatrice Lorenzin. «Il presidio preventivo rappresentato dalla vaccinazione – prosegue la nota - è disponibile per le classi di età a rischio e per le persone che presentano rischi particolari di contrarre una malattia invasiva grave e sarà in distribuzione gratuita secondo le previsioni del nuovo piano nazionale, inserito per questi motivi nei livelli essenziali d'assistenza che il sistema sanitario nazionale eroga». Il ministero della Salute ha voluto poi, sempre sulla scia dello spegnimento di qualsivoglia allarmismo, esprimere i vari dati sui decessi e le contaminazioni nello scorso anno 2016: «Se consideriamo l'intero quadriennio analizzato (dal 2013 al 2016), abbiamo 629 decessi per meningite da qualsiasi causa, a fronte di 6.786 pazienti diagnosticati. Per dare un'idea comparativa, i decessi da incidente stradale nel nostro Paese sono stati 3.419 solo nell'anno 2015". Sono 178 i casi di meningite da meningococco segnalati nel 2016, con un'incidenza "in lieve aumento rispetto al triennio 2012-14, ma in diminuzione rispetto al 2015».

