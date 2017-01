Saldi 2017, invernali/ Sconti e ribassi iniziano oggi 5 gennaio: quando finiscono? (ultime notizie)

SALDI INVERNALI 2017 INIZIANO OGGI, VIA A SCONTI E RIBASSI: QUANDO FINISCONO? MILANO, PREVISTO CALO DEGLI ACQUISTI DEL 2% (ULTIME NOTIZIE 5 GENNAIO) - Saldi invernali 2017, ci siamo: oggi cominciano gli sconti e i ribassi nella maggior parte d'Italia. Solo in Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta la corsa allo shopping sfrenato è cominciata in anticipo. Il momento più atteso dell'anno è arrivato, dunque, anche nel resto d'Italia, ma facciamo chiarezza sulla conclusione della stagione degli sconti, visto che il calendario varia da regione a regione. La fine dei saldi invernali 2017 è fissata per il 5 marzo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Umbria, Sardegna e Toscana, mentre chiudono i battenti il 28 febbraio gli sconti in Calabria, Veneto, Piemonte e Puglia. Devono muoversi in fretta coloro che vivono nel Lazio, perché i saldi invernali in tal caso termineranno il 15 febbraio, in Liguria e Bolzano, dove la corsa agli acquisti si chiuderà il 18 febbraio. La deadline nelle Marche e in Basilicata è fissata, invece, al 1 marzo, mentre in Sicilia al 15 e in Valle d'Aosta al 31 marzo. Stagione lunga per la Campania, perché i ribassi dureranno fino al 2 aprile.

SALDI INVERNALI 2017 INIZIANO OGGI, VIA A SCONTI E RIBASSI: QUANDO FINISCONO? MILANO, PREVISTO CALO DEGLI ACQUISTI DEL 2% (ULTIME NOTIZIE 5 GENNAIO) - Le previsioni a Milano dei commercianti del settore abbigliamento per i saldi invernali 2017 non sono affatto esaltanti: secondo la stima di Federmodamilano i cittadini del capoluogo lombardo e i turisti spenderanno nel periodo degli sconti circa 432 milioni di euro. Si tratta di una cifra inferiore rispetto alla spesa dello scorso anno, che è stata di 167 euro a persona e 362 euro a famiglia. Si registra nelle previsioni un calo del 2% rispetto all'anno scorso. Non mancano i segnali di fiducia, ma il clima generale non sembra lasciar presagire inversioni di tendenza, nonostante i saldi invernali 2017 comincino di giovedì e quindi ci sia un weekend lungo a disposizione per gli acquisti. In ogni caso «la quota di spesa accantonata dalle famiglie milanesi agli acquisti in saldo è maggiore rispetto al resto d'Italia e la capitale della moda riscuote anche il forte interesse dei turisti stranieri» ha dichiarato Renato Borghi, presidente di Federmodamilano. Lo sconto medio previsto, secondo Repubblica, sarà del 40%.

SALDI 2017, INVERNALI, CALENDARIO MILANO, ROMA, NAPOLI E SCONTI: SCONTI RECORD PER L'ABBIGLIAMENTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO) L’inizio dei saldi invernali 2017 è fissato per domani 5 gennaio e, secondo quanto prevede l’Unione nazionale consumatori, per l’abbigliamento si prevedono sconti medi del 23,5%, con le catene più popolari pronte a partire da un base del 30%. Dall’analisi compiuta dall’Unc sugli sconti effettivamente praticati dai negoziati durante i saldi dal 2011 all’anno scorso emerge che sull’abbigliamento si registrerà il ribasso maggiore da 5 anni a questa parte. Per le calzature, i saldi mediamente garantiranno un risparmio del 23,2%, lievemente più basso quindi rispetto ai capi d’abbigliamento, mentre per gli accessori ci si fermerà al 13,9%. Per Massimiliano Dona, Presidente dell’Unc, i dati sono quindi buoni, ma lontani dagli sconti del 50% e del 70% spesso pubblicizzati, a conferma che qualcuno che “gonfia” il prezzo originario per far sembrare i saldi ancora più convenienti c’è ancora.

SALDI 2017, INVERNALI: CALENDARIO MILANO, ROMA, NAPOLI E SCONTI. QUEI NEGOZI CHE DICONO NO AGLI SCONTI PROMOZIONALI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO) I saldi invernali 2017 stanno per iniziare in tutta Italia, dopo aver preso il via in Sicilia e in Calabria. Sono quindi in arrivo degli sconti promozionali invitanti, che potranno anche aiutare i commercianti. Tuttavia c’è anche chi tra loro non è intenzionato a dar vita a sconti particolari nei prossimi giorni. Ne parla Il Corriere della Sera, citando il caso di Lino Ielluzzi, “citato da Sartorialist e Dandy tra gli uomini più eleganti e proprietario del negozio Al Bazaar di Milano, in quasi 40 anni di attività non ha mai fatto saldi”. Nell’articolo di Michela Proietti si riportano alcune dichiarazioni di Ielluzzi, che spiega di aver “dato un’immagine più seria di quelli che fanno sconti quattro stagioni, per esigenze di cassetto. Se decido di fare un prezzo speciale a un cliente, lo valuto al momento e questo mi ha premiato: ho il negozio pieno anche quando gli altri fanno il 70 per cento”.

SALDI 2017, INVERNALI, CALENDARIO MILANO, ROMA, NAPOLI E SCONTI: TUTTE LE DATE DI INIZIO E FINE REGIONE PER REGIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 GENNAIO). I saldi 2017 iniziano domani, 5 gennaio: è il giorno di inizio degli sconti, delle occasioni e delle grandi offerte in quasi tutte le regioni di Italia se escludiamo la Sicilia e la Basilicata che hanno anticipato tutti il 2 gennaio e la Valle d'Aosta che ha debuttato ieri.

