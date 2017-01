Tullio De Mauro/ È morto l‘ex ministro dell’Istruzione: linguista salutato dal premier Gentiloni e dalla politica (ultime notizie oggi 5 gennaio 2017)

MORTO TULLIO DE MAURO, LINGUISTA ED EX MINISTRO DELL’ISTRUZIONE: IL RICORDO DELLA POLITICA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - La morte di Tullio De Mauro lascia un profondo segno nella politica italiana: non tanto per il suo passato da ministro, durato in pratica neanche due anni nel breve governo Amato, ma per la sua persistente consulenza come accademico ed esperto della lingua italiana, impreziosita da un grande passione per il mondo della scuola e dell’insegnamento. Lo ricorda così il premier Gentioni pochi minuti fa, appena dopo aver scoperto della morte a Roma del “veterano” della lingua italiana: «Ricordo Tullio De Mauro maestro appassionato per quanti amano la scuola, la ricerca e la lingua italiana». Ma è l’intera politica che lo saluta, specie l’area del centrosinistra a cui Tullio De Mauro era più legato; chi opta per un saluto alternativo e originale è l’ex ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, con la qualche De Mauro ha collaborato nell’ultima fase del Miur prima del nuovo governo. «Non omnis moriar, Tullio De Mauro».

MORTO TULLIO DE MAURO, LINGUISTA ED EX MINISTRO DELL’ISTRUZIONE: AVEVA 84 ANNI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - È morto Tullio De Mauro, uno dei più grandi protagonista della lingua italiana: aveva 84 anni e pochi minuti fa è arrivata la notizia della sua scomparsa direttamente dal figlio Giovanni De Mauro, direttore della rivista “Internazionale”. Ex ministro della Pubblica Amministrazione del Governo Amato, è stato uno dei più grandi linguisti della storia della lingua italiana: era malato da tempo ma anche di recente era intervenuto come consulente per il Miur su richiesta sia del Ministro Giannini che della nuova titolare del Ministero, Valeria Fedeli. Ha collaborato in questa lunga e onorata carriera in ambito accademico anche con numerose testate giornalistiche: dal 1956 al 1964 al settimanale Il Mondo, dal 1966 al 1979 al quotidiano Paese Sera, dal 1981 al 1990 con rubriche fisse sulla scuola (1981-85) e il linguaggio (1986 e sgg.) al settimanale L'Espresso. Ha saltuariamente collaborato con L'Unità, La Stampa, La Repubblica, Il manifesto, Il Sole-24 Ore, Il Mattino e regolarmente con Internazionale con le rubriche “La parola”, dal 2006, e “Scuole”, dal 2008.

MORTO TULLIO DE MAURO, L’EX MINISTRO DELL’ISTRUZIONE: UNO DEI PIÙ GRANDI LINGUISTI ITALIANI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Se ne va un grande protagonista della lingua italiana come Tullio De Mauro, politico ma soprattutto docente universitario, autore del Grande dizionario italiano dell’uso e della Storia linguistica dell’Italia unita, ha collaborato per anni con l’Accademia della Crusca per sottolineare e testimoniare il grande valore che la lingua italiana ancora oggi ha nel mondo non solo culturale e accademico. In ambito politico, è stato ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Amato II (dal 25 aprile 2000 all'11 giugno 2001).Dal 2001 al 2010 ha presieduto Mondo digitale, fondazione del comune di Roma, da cui è stato rimosso nel giugno 2010 dalla giunta Alemanno, per ragioni anagrafiche secondo la giunta, per ragioni ideologiche secondo De Mauro che in un lungo editoriale su Internazionale anni dopo aveva provato a spiegare la sua versione dei fatti in un periodo cupo per la città di Roma. È stato iscritto nel Pci, ma ha collaborato con la Democrazia Cristiana, è stato uno degli accademici maggiormente riconosciuti in Italia per la valorizzazione e studio della lingua italiana, dalle origini fino alle ultime evoluzioni inserite nel Dizionario.

