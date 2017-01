Tezenis, saldi 2017 / Folle al negozio di intimo low cost (oggi, 5 gennaio 2017)

TEZENIS, SALDI 2017, FOLLA AL NEGOZIO DI INTIMO LOW COST (OGGI, 5 GENNAIO) - Iniziano i saldi del 2017 e uno dei negozi più presi d'assalto è stato quello di Tezenis, la boutique di intimo low cost che oggi è ancora più cheap. Lingerie, costumi da bagno, tute per casa, pigiama e completi sexy (sia da donna sia da uomo) che oggi sono risultati ancora più appetibili alle centinaia di persone che hanno deciso oggi di fare rifornimento per l'anno a venire. "Ho svaligiato il sito di #tezenis sono iniziati i saldi e non aspetto altro ogni volta!". "Quando finisco la #coda da #Tezenis vado ad accendere un cero in Cattedrale", sono solo due dei commenti che stanno invadendo il web e che fanno capire come il negozio di intimo sia stato letteralmente preso d'assalto da uomini e donne che hanno aspettato i saldi 2017 per rifarsi il guardaroba. Centri commerciali, negozi in centro, siti online: non c'è stata una boutique Tezenis - anche virtuale - che non sia stata "saccheggiata" da orde di persone con l'acquisto facile.

TEZENIS, SALDI 2017: L'INCREDIBILE VIDEO IN UN NEGOZIO DI BERGAMO (OGGI, 5 GENNAIO) - La ressa che c'è stata oggi da Tezenis per i saldi 2017 è stata testimoniata anche dal video postato sul web che mostra una folla enorme di persone entrare nel negozio di intimo all'apertura della saracinesca. L'incredibile fatto è avvenuto a Orio, al centro commerciale Oriocenter, che si trova nel centro di Bergamo. Ironia sui social network per il fatto che le persone che si vedono nel video ignorano palesemente la merce non in saldo e passano avanti verso capi più economici e abbordabili (anche se l'abbigliamento Tezenis è comunque molto economico anche a prezzo pieno). C'è chi si stupisce anche del fatto che, nonostante tutte quelle persone a contendersi i capi di Tenezis, non si veda nessuna rissa: "Ma non si picchiano? Non ci sono più i saldi di una volta". Insomma, sicuramente i saldi 2017 sono iniziati bene sia per Tezenis sia per i suoi fortunati compratori: clicca qui per vedere il video della folla che invade il negozio di intimo.

