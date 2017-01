ULTIME NOTIZIE / Oggi, ultim'ora: Sparatoria a Napoli ferita anche bimba di 10 anni (giovedì 5 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): SPARATORIA IN CENTRO STORICO A NAPOLI - Un vero e proprio "far west" quello che è avvenuto ieri mattina nel pieno centro di Napoli. Erano infatti circa le 12.00 quando uno sconosciuto, per motivi ancora da accertare, si è introdotto nel popoloso quartiere che è delimitato da due mercati storici partenopei, quello della "Duchessa" e quello della "Maddalena". L’uomo probabilmente voleva colpire un ambulante nordafricano, ma i colpi esplosi non solo hanno mancato il bersaglio, ma hanno ferito una bambina di dieci anni e 3 persone di colore che si trovavano nella zona. Lo sparatore poi è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. I 4 feriti non sono in pericolo di vita, 2 degli uomini sono stati infatti colpiti di striscio, l’altro invece è stato ferito ad una gamba. La ragazzina che ha avuto il piede destro trapassato, è stata immediatamente ricoverata all'ospedale pediatrico "Santobono". Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza, allo scopo di rintracciare lo sparatore.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): GRILLO CONTRO L'AUMENTO DEI CIE - Si schiera nettamente a sfavore della linea annunciata dal ministro dell’interno Beppe Grillo, e lo fa al solito su un post pubblico sul blog del movimento. Per Grillo l’aumento dei CIE, aumento pubblicizzato nei giorni scorsi con una nota congiunta del ministro degli interni e del capo della polizia, non farebbe altro che ritardare le espulsioni, e aumentare il malaffare che ruota attorno al fenomeno dell’immigrazione. La ricetta dell’ex comico è invece quella di scovare gli immigrati irregolari, e rispedirli immediatamente indietro, nel post non sono però rese note le modalità con la quale tale politica dovrebbe essere messa in atto. Duro attacco anche al governatore lombardo Maroni, che nei giorni scorsi aveva chiesto "rimpatri forzati", rimpatri che ricorda Grillo erano costati una "procedura di infrazione" da parte della UE.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): CONTINUANO LE INDAGINI SULLA STRAGE DI NATALE - Investigatori ancora al lavoro per mettere a posto gli ultimi tasselli dell’organizzazione che portò all’attentato a Berlino, nei giorni precedenti al Natale, attentato nella quale un tunisino lancio un TIR su un mercatino di Natale, uccidendo 12 incolpevoli passanti tra cui un italiana. Di oggi la notizia che la pistola che aveva Amri quando fu ucciso a Milano da una pattuglia della polizia, è la stessa che l’attentatore utilizzò per uccidere l’autista polacco proprietario del camion con il quale fu effettuata la strage. Sempre di oggi inoltre la notizia che l’attentatore durante la sua fuga legittimò la sua appartenenza all’esercito del califfato, effettuando il saluto dell’Isis ad una telecamera, immediatamente dopo il gesto che per gli investigatori era stato studiato in anticipo, il tunisino fece perdere le sue tracce dirigendosi verso l’Olanda, da li verso la Francia, e successivamente attraversando il confine italiano a Bardonecchia.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): ARRIVA IL ''GENERALE INVERNO'' - Dopo un inizio di anno relativamente in linea con le temperature stagionali, da oggi il tempo virerà in maniera definita "importante" dai meteorologi sul freddo intenso. In tale contesto previste temperature glaciali, figlie delle perturbazioni provenienti dall’Europa settentrionale, foriere di ghiaccio e neve. Previste temperature abbondantemente sotto lo zero in tutto il nord Italia, con il massimo nella zona del vicentino dove il termometro potrebbe scendere a -20°. Neve attesa anche al sud, con le zone più interessate Puglia e Molise, ma con la neve che apparirà anche in Calabria e Sicilia.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): CALCIOMERCATO, IL TORO PRESENTA ITURBE - Estrema soddisfazione da parte del presidente Cairo e di tutto il Torino, per il perfezionamento di una doppia operazione di mercato, che ha portato rispettivamente in prestito Iturbe, e a titolo definitivo Iago Falque. Per sottolineare l’importanza che rivestono le operazioni nella città della Mole sponda granata, il presidente Cairo ha voluto finanche un’amichevole aperta a tutti, amichevole che si è disputata oggi al comunale, dinanzi a oltre ottomila spettatori, contro il Monza, vinta dai granata per 1 a 0. Le operazioni sono state confermate finanche dalla dirigenza giallorossa, che ha sottolineato come l’attaccante paraguaiano andrà al Toro in prestito, con diritto di riscatto al 30 giugno.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): STOP PER ROGER FEDERER BATTUTO DA ZVEREV - L’ex numero uno del tennis mondiale non è riuscito a bissare la vittoria che aveva bagnato il suo rientro in campo, arrendendosi al torneo esibizione di Perth al diciannovenne tedesco Alexander Zverev. Il campione di Basilea pur apparendo in ottima forma fisica, alla fine ha sentito la fatica ed ha dovuto alzare bandiera bianca al terzo set, dopo oltre due ore di gioco. Nelle interviste a fine gara Federer è apparso tranquillo e rilassato, e dopo aver fatto i complimenti al suo avversario, ha sottolineato che il torneo serviva a ritrovare il ritmo della partita, obiettivo che sta raggiungendo in maniera perfetta. Nella continuazione di giornata l’atleta che manca dai campi dallo scorso Wimbledon, a causa di un infortunio al ginocchio, ha vinto l’incontro di doppio misto insieme alla connazionale Belinda Bencic.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): MERCEDES PRESENTATA IL 23 FEBBRAIO - La nuova F1-Wo8 della Mercedes sarà presentata il 23 di febbraio all’autodromo inglese di Silverstone, a comunicarlo attraverso un annuncio ufficiale sul suo profilo social è la stessa scuderia di Stoccarda. Sarà quella perciò la data limite, per metter fine alla ridda di voci che ruotano attorno al nuovo pilota che affiancherà Lewis Hamilton nel prossimo mondiale. Il patron delle Frecce D’argento, non ha ancora deciso infatti chi prenderà il posto del dimissionario campione del mondo Rosberg, e per quanto le voci che portano a Bottas si fanno sempre più insistenti, tanta è la curiosità degli appassionati, curiosità che ormai ha veramente i giorni contati.

