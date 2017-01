WHATSAPP A PAGAMENTO DA DOMANI? TORNA LA BUFALA, MENTRE LA POLIZIA LANCIA L'ALLARME SULL'ULTIMO VIRUS (UTLTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - WhatsApp a pagamento? L'allarme è tornato, ma si tratta ancora una volta di una bufala. Ogni anno, in particolare nel periodo natalizio, circolano presunte indiscrezioni - che si trasformano poi in catene - sulla svolta dell'applicazione di messaggistica acquistata nel 2014 da Facebook. Questa volta l'appuntamento sarebbe stato fissato per il giorno dell'Epifania, quindi non sorprendetevi se nel corso delle prossime ore riceverete messaggi d'avviso da parte di amici e conoscenti. Lo staff di WhatsApp, però, ha più volte dichiarato che non ci sono i presupposti per chiedere un contributo annuale agli utenti, a prescindere dallo smartphone che utilizzano per usufruirne. Non vi resta allora che ignorare le catene e quei messaggi che contengono link a pagine dalle quali effettuare apparentemente i pagamenti per usufruire di WhatsApp, perché in tal caso si passa dalla bufala alla truffa. Le ultime novità riguardanti l'utilizzo di WhatsApp riguardano la sospensione del servizio per chi ha sistemi operativi obsoleti sul proprio smartphone.

WHATSAPP A PAGAMENTO DA DOMANI? TORNA LA BUFALA, MENTRE LA POLIZIA LANCIA L'ALLARME SULL'ULTIMO VIRUS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Per usare WhatsApp dovrete pagare? No, l'applicazione di messaggistica resta gratuita, ma il problema è un altro: essendo uno dei servizi più utilizzati al mondo, è diventato un bersaglio per i pirati informatici e gli hacker, interessati a rubare credenziali d'accesso e denaro agli utenti. Circolano così diversi virus e malware attraverso WhatsApp che sono in grado di infettare smartphone e tablet. Vengono proposti sconti su prodotti hi-tech costosi o viene fatto credere che il servizio diventerà a pagamento. Da qualche giorno, invece, è presente un tipo di virus che invita gli utenti a scaricare emoticon animate. L'allarme è stato lanciato da "Una Vita da Social", l'account Facebook della Polizia. Il malware si presenta sotto forma di messaggio con un link per scaricare un aggiornamento delle emoji animate di WhatsApp, ma in realtà nasconde un virus o l'iscrizione ad un servizio a pagamento. Il consiglio, dunque, è di ignorare il messaggio, del resto gli aggiornamenti di WhatsApp sono presenti su Google Play Store o l'Apple Store.

