Befana 2017/ Frasi di auguri, video e immagini per WhatsApp, Facebook, Instagram: idee e dediche divertenti da Youtube (oggi 6 gennaio)

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: IMMAGINI E VIDEO DIVERTENTI DA YOUTUBE - Il conto alla rovescia è iniziato per una delle feste dell'anno più gradite da grandi e piccini: la Befana arriverà nella notte tra il 5 e il 6 gennaio e rappresenterà l'occasione perfetta per inviare una dedica ai propri amici con un simpatico messaggio, sia esso rappresentato solo dalle parole per il classico sms o ancor meglio un video o una foto con annessa una divertente frase. Il web pullula di simpatiche proposte nelle quali non mancano riferimenti di ogni tipo alla vecchina, immancabilmente paragonata alla donna. Sono davvero tantissime le frasi che potranno essere utilizzate per inviare un messaggio da auguri ad una cara amica, associate proprio ad un video da spedire attraverso WhatsApp o postare nella propria pagina Facebook o Instagram. Chi desiderasse ricordare la tradizionale filastrocca 'la Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte e il vestito alla romana ' potrà farlo cliccando qui e scaricando il video nel quale verrà proposto il paragone tra il 6 gennaio e l'8 marzo, giorno della festa della donna. Sempre in un simpatico filmato, clicca qui per scaricarlo, si trova invece scritta la frase: 'Volevamo informarla che abbiamo ricevuto il suo curriculum, e siamo lieti di comunicarle che per il 6 gennaio lei è stata assunta'. E perché non pensare ad una canzone dedicata alla Befana: ecco A te di Jovanotti in versione modificata e cantata dall'insostituibile Tom!

BEFANA 2017, LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: DEDICHE PER TUTTI I GUSTI (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Vi siete presi all'ultimo momento nella ricerca di una frase di auguri per il giorno della Befana o un video originale da dedicare alle vostre amiche, alle parenti o perché no anche alla moglie o fidanzata? Non sapete dove sbattere la testa per una dedica originale ma assolutamente non banale? Eccovi di seguito alcune dediche che potrete usare in extremis per non farvi cogliere impreparati, soprattutto nell'ultimo giorno utile per augurio speciale dedicato alla simpatica vecchina. Tra le dediche originali adatte a tutti i gusti non potranno mancare le seguenti simpatiche frasi: 'Ho chiesto a Dio l'erba e mi ha dato un prato, gli ho chiesto l'acqua e mi ha dato il mare, gli ho chiesto di parlare con la Befana e mi ha dato il tuo numero' , ' Stavo pensando, oggi è il giorno della Befana: quindi vedi di metterti a dieta se no rischi di rimanere incastrata nel camino' , ' Cara Befana, hai una certa età. Ma tu sei come il vino, invecchiando migliori'. Chi di voi desidera associare ad una frase divertente o originale anche un video perfetto per fare colpo su una cara amica, ha a disposizione una carrellata di proposte all'insegna dell'allegria, ecco la classica filastrocca sulla Befana animata con le divertenti immagini (clicca qui per vederla) o il video di 'Arriva la Befana' cantato da Le Mele Canterine (scaricalo qui).

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: FOTO DIVERTENTI (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Un messaggio di auguri ad effetto in occasione del giorno della Befana fa sicuramente la sua bella figura se associato ad una divertente foto o ad un video divertente. Se le proposte per i video sono davvero molto numerose (vedi sotto), non sono certo da meno le immagini simpatiche che raffigurano l'amata vecchina associata ad una frase a lei dedicata. Se volete sfatare l'immagine della Befana come donna a dir poco bruttina, potrete certo trasformarla in una persona sinuosa e attraente, che potrebbe dare la sua bella 'lezione' agli uomini (clicca qui per vedere l'immagine). Che dire invece di una Befana sfortunata? Eccola in questa foto (clicca per vederla) nella quale la povera vecchina non è riuscita a portare a termine il suo compito, affermando: 'Quest'anno niente carbone, la Befana si è schiantata'. Che dire della classica immagine nella quale la Befana informa che quest'anno porterà solo carbone? Clicca qui per scaricarla.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: L'USO ALTERNATIVO DELLA SCOPA (OGGI, 6 GENNAIO) - La scopa della Befana, simpatica vecchina dall'aspetto un po' spaventoso, ha molteplici usi che non riguardano solo il poter volare per portare dolci o carbone ai bambini in giro per il mondo. Innanzitutto secondo alcune storie la Befana la userebbe per colpire chi la sorprenda a lasciare i doni al camino - e a giudicare dal bastone della scopa dovrebbe fare abbastanza male - mentre secondo altre servirebbe a coprire le tracce del suo passaggio visto che, entrando dal camino, sparge la fuliggine per il pavimento. Se la famiglia è di gradimento della vecchietta, la Befana usa la scopa anche per mandare via le maledizioni e le brutte cose che aleggiano intorno alla casa, portando così fortuna ai suoi abitanti. Insomma, la scopa non serve alla Befana solo per volare (e comunque è già una grande cosa) ma anche per fare del bene in giro per il mondo, oltre ovviamente a rendere felici i bambini con i suoi dolci.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: COME CREARE GIF DIVERTENTI DA CONDIVIDERE SUI SOCIAL (OGGI, 5 GENNAIO) - Una delle festività più amate dai bambini è quella della Befana, che si arricchisce di celebrazioni grazie all'evoluzione della tecnologia. Potete, infatti, inviare auguri divertenti e originali con GIF attraverso Facebook, WhatsApp e Instagram. Se non volete cercarle in rete, potete crearle, rendendole personalizzate: ci sono applicazioni per smartphone e tablet Android e iOS che possono aiutarvi in tal senso. Ecco allora come creare GIF di auguri per la Befana 2017 e come condividerle sui social network. Una tra le più famose è "Boomerang": basta utilizzare la fotocamera per creare l'immagine desiderata, che poi può essere condivisa su Facebook e Instagram o salvata nel rullino fotografico per essere condivisa successivamente su WhatsApp. Ovviamente usate un po' di fantasia e creatività per creare immagini animate divertenti, festeggiando così la Befana 2017 in maniera del tutto originale.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: LA LEGGENDA DELLA NASCITA DEI GATTI NERI (OGGI, 5 GENNAIO) - Non tutti lo sanno, ma intorno alle leggende che ruotano intorno alla storia della Befana, ce n'è anche una che parla della nascita dei gatti neri. Secondo questa particolare storia, raccontata sul sito Giardino di Fata, un tempo i gatti neri non esistevano, c'erano solo con il manto tigrato: l'unico gatto nero esistente al mondo era quello della Befana, e l'accompagnava in ogni suo viaggio. Un anno il micio fece cadere un regalo dalla sacca dei doni e la vecchina, perdonandolo, gli disse però che non si poteva lasciare un bambino senza doni e che allora sarebbe dovuto andare lui in regalo al piccolo. Il bimbo, vedendo scendere dal camino un gatto nero, era al settimo cielo e diventò amico inseparabile del felino. Questo è anche uno dei motivi per cui non è assolutamente vero che i gatti neri portano sfortuna, anzi: sono invece fonte di gioia e felicità e tutti lo dovrebbero tenere a mente.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: COME SI FESTEGGIA FUORI DALL'ITALIA? (OGGI, 5 GENNAIO) - La Befana è una delle feste più amate di inizio anno, non solo perché nella calza appesa al camino compaiono numerosi dolci e leccornie, ma anche perché la giornata del 6 gennaio è generalmente ricca di eventi dove andare. Ma come si festeggia nel resto del mondo l'Epifania? In Spagna non c'è la Befana, ma sono i Re Magi che consegnano i dolci ai bambini: è tradizione del paese poi, lasciare davanti la porta un bicchiere d'acqua per i cammelli assetati. In Germania l'Epifania non è un giorno di festa, ma le strade si riempiono di gruppi che cantano, mentre in Romania i bambini vanno di casa in casa a raccontare delle storie. In Russia invece il 6 gennaio è il giorno in cui termina l'Avvento (secondo il calendario giuliano adottato dalla Chiesa russa) e, di conseguenza, il 7 gennaio è Natale. Paese che vai, tradizione che trovi: ma è comunque un giorno gioioso per i bambini e uno dei più amati dell'anno.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: GLI EVENTI IN ITALIA (OGGI, 6 GENNAIO) - La Befana 2017 sta per arrivare e i più piccoli non vedono l'ora di ricevere la calza con i regali e i dolci. Ovviamente sono molti gli eventi organizzati in più parti d'Italia che promettono di emozionare grandi e piccini: a Mondovì si raccoglieranno delle mongolfiere che spargeranno in cielo diversi colori in occasione dell'Epifania, a Milano sfilerà il corteo dei Re Magi, mentre a Riva del Garda la Befana uscirà dal lago e consegnerà dei regali ai bambini. A Roma la Befana sarà presente come ogni anno a piazza Navona e anche al Bioparco, mentre ad Amatrice andrà in scena Christian De Sica. Ovviamente ci sono altri e numerosi eventi che hanno come protagonista la Befana in questo 2017, e questi sono solo alcuni dei più significativi e particolari che saranno organizzati in Italia, dove ogni anno viene data grande centralità a questa giornata. Pronti a godervi quest'Epifania, prima che le feste se le porti via?

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: BARZELLETTE SULLA SIMPATICA VECCHINA (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Tra le tante proposte per un messaggio di auguri originale per il giorno della Befana, è possibile anche allontanarsi dalle classiche frasi o video ad effetto, per prendere in considerazione qualcosa di più originale. Perché dunque non pensare alle barzellette dedicate alla simpatica vecchina? O ancor meglio ai classici colmi brevi e divertenti? Pensiamo ad esempio a 'Qual è il colpo per la Befana? Non saper giocare a scopa!' o al contrario: 'Qual è il colmo per il figlio di Babbo Natale? Credere alla Befana'. Non mancano, in alternativa le barzellette classiche e divertenti: 'Una signora anziana sta per entrare sull'autobus quando l'autista le dice: 6 gennaio, la Befana. E lei risponde: 2 novembre li morti toi'. 'A una cena sono presenti la Befana, Babbo Natale e un carabiniere. Ad un tratto sparisce la torta. Chi l'ha mangiata? Il carabiniere! Perché? Perché gli altri due non esistono'.

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: FILASTROCCHE PER GRANDI E PICCINI (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Alla vigilia del 6 gennaio, giorno dedicato sia all'Epifania che alla Befana, non possono mancare le filastrocche dedicate alla simpatica vecchina che arriva in tutte le case per portare doni ai bambini. Ecco perché sono proprio loro i destinatari di queste poesie, che potranno comunque essere prese da spunto per inviare un messaggio d'auguri originale ai grandi e soprattutto ai piccini, siano esse scritte da autori classici o da semplici utenti di siti web dedicati alla simpatica festa di inizio gennaio. 'O Befana, Befanina/ non passare tanto in fretta/ non scordare la mia casina/ non scordare la mia calzetta. Tu, venendo a notte fonda/ quando dormo e penso a te/ la mia calza fai ben tonda/ sarò lieto come un re (di M. Giusti). Oppure: 'Zitti zitti bimbi buoni/ presto presto giù a dormine/ La Befana è per venire con il suo sacco pieno di doni./ Fuori soffia tramontana/ e vien giù la neve bianca/ ma per i bimbi la Befana/ non ha freddo e non si stanca'.

© Riproduzione Riservata.